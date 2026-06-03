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  • Немецкий экономист дал прогноз на ЧМ-2026, он угадал трех последних чемпионов мира

Немецкий экономист дал прогноз на ЧМ-2026, он угадал трех последних чемпионов мира

Вчера, 12:42
15

Немецкий экономист Йоахим Клемент спрогнозировал победу сборной Нидерландов на чемпионате мира-2026.

По его прогнозу, сетка турнира с 1/4 финала будет выглядеть так.

Система прогнозирования объединяет макроэкономические и связанные с футболом показатели, включая ВВП на душу населения, численность населения, очки рейтинга ФИФА и факторы принимающей страны, например, среднюю температуру воздуха.

Клемент проводит симуляции, которые также включают переменную «удачи», поскольку считает, что случайность, форма команд и условия в день игры могут объяснить примерно половину от исхода одного события.

Клемент разрабатывал свою модели в качестве шутки, но, несмотря на это, верно определил чемпионов мира в 2014, 2018 и 2022 годах – Германию, Францию и Аргентину соответственно.

  • Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.
  • В нем впервые сыграют 48 сборных.

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Источник: телеграм-канал «Он Эйр | Роман Нагучев»
Чемпионат мира Товарищеские матчи. Сборные Нидерланды Франция Испания Бельгия Япония Англия Аргентина Португалия
Комментарии (15)
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qawzsexdr
1780481131
Голанцы даже с группы не выйдут
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...короче
1780482978
Комментарий удален пользователем
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zgrolskiy
1780483024
Ребят, кто любит ставить на спорт. Не верьте всяким каналам в телеге и т.д. Есть отличный 14-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз сайт». МАТЧ ТВ о них говорил. Прогнозы играют до победы!
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BoevStas1
1780483030
А немцы где,плюс США будут тянуть…
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ilich55
1780483036
Бразилии в четвертьфиналистах нет, а Япония с Бельгией есть? Бред.....
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Спартач80
1780483240
Ему немцы пенсию урезали, что он в них так не верит?...
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ScarlettOgusania
1780483666
суперкомпьютер Opta предсказал игру в финале - Испания-Франция с победой испанцев...🏆️ а далее - Англия, Аргентина, Бразилия, Германия и все остальные...😇
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Император 1
1780483719
Это же сколько выпить надо, чтоб такое сказать? Нидерланды и до 1/4 вряд-ли дойдут.
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1780485921
Францию быстро он отцепил,маловероятно конечно это
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алдан2014
1780493152
Надо заскринить,и потом поржать.
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