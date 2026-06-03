Немецкий экономист дал прогноз на ЧМ-2026, он угадал трех последних чемпионов мира

Немецкий экономист Йоахим Клемент спрогнозировал победу сборной Нидерландов на чемпионате мира-2026.

По его прогнозу, сетка турнира с 1/4 финала будет выглядеть так.

Система прогнозирования объединяет макроэкономические и связанные с футболом показатели, включая ВВП на душу населения, численность населения, очки рейтинга ФИФА и факторы принимающей страны, например, среднюю температуру воздуха.

Клемент проводит симуляции, которые также включают переменную «удачи», поскольку считает, что случайность, форма команд и условия в день игры могут объяснить примерно половину от исхода одного события.

Клемент разрабатывал свою модели в качестве шутки, но, несмотря на это, верно определил чемпионов мира в 2014, 2018 и 2022 годах – Германию, Францию и Аргентину соответственно.