Африканскую сборную могут не допустить до ЧМ-2026

Сборная ДР Конго рискует пропустить чемпионат мира 2026 года из-за вспышки лихорадки Эбола в стране.

Эндрю Джулиани, исполнительный директор рабочей группы Белого дома по подготовке к ЧМ-2026, в разговоре с ESPN потребовал от команды соблюдения 21-дневной изоляции перед прибытием в США.

«Мы очень чeтко дали понять ДР Конго, что они должны соблюдать целостность своего «пузыря» в течение 21 дня, прежде чем смогут приехать в Хьюстон 11 июня. Мы также очень чeтко дали понять правительству ДР Конго, что им необходимо соблюдать эту изоляцию, иначе они рискуют лишиться возможности поехать в США.

Хотим убедиться, что никакой вирус не проникнет на нашу территорию или не приблизится к ней», – сказал Джулиани.