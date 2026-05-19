Опубликован состав сборной Шотландии на ЧМ-2026

Тренерский штаб сборной Шотландии определился с заявкой команды для участия в чемпионате мира.

В опубликованный список из 26 футболистов вошли:

Вратари: Крэйг Гордон («Хартс»), Ангус Ганн («Ноттингем Форест»), Лиэм Келли («Рейнджерс»);

Защитники: Грант Хэнли («Хиберниан»), Джек Хендри («Аль-Итиффак»), Аарон Хики («Брентфорд»), Доминик Хайем («Рексхэм»), Скотт Маккенна («Динамо Загреб»), Натан Паттерсон («Эвертон»), Энтони Ралстон («Селтик»), Эндрю Робертсон («Ливерпуль»), Джон Суттар («Рейнджерс»), Киран Тирни («Селтик»);

Полузащитники: Райан Кристи («Борнмут»), Финдлэй Кертис («Килмарнок»), Льюис Фергюсон («Болонья»), Бен Доук («Борнмут»), Билли Гилмор («Наполи»), Джон МакГинн («Астон Вилла»), Кенни Маклин («Норвич»), Скотт Мактоминей («Наполи»);

Нападающие: Че Адамс («Торино»), Линдон Дайкс («Чарльтон»), Джордж Херст («Ипсвич»), Лоуренс Шенкленд («Хартс»), Росс Стюарт («Саутгемптон»).