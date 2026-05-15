Сергеев сказал, кого поддержит на ЧМ-2026, – Месси или Роналду

Нападающий «Динамо» Иван Сергеев рассказал, будет ли следить за чемпионатом мира-2026.
– За кого будете болеть на чемпионате мира?
– Да каких-то предпочтений у меня нет. Если будет получаться посмотреть какие-то матчи, конечно, посмотрю. Пока даже календарь не изучал. А вообще сейчас же можно смотреть обзоры. Так что буду в курсе событий [улыбается]. Интересно последить за Норвегией. Там сейчас футбол реально на подъеме, прогрессирует.
– А за кого вы в вечном споре – Месси или Роналду?
– Два великих игрока. Месси уже становился чемпионом мира. Пусть теперь выиграет Роналду.
- Чемпионат мира-2026 стартует 11 июня.
- Лионель Месси выиграл со сборной Аргентины ЧМ-2022.
Источник: «Спорт-Экспресс»