Сергеев сказал, кого поддержит на ЧМ-2026, – Месси или Роналду

Нападающий «Динамо» Иван Сергеев рассказал, будет ли следить за чемпионатом мира-2026.

– За кого будете болеть на чемпионате мира?

– Да каких-то предпочтений у меня нет. Если будет получаться посмотреть какие-то матчи, конечно, посмотрю. Пока даже календарь не изучал. А вообще сейчас же можно смотреть обзоры. Так что буду в курсе событий [улыбается]. Интересно последить за Норвегией. Там сейчас футбол реально на подъеме, прогрессирует.

– А за кого вы в вечном споре – Месси или Роналду?

– Два великих игрока. Месси уже становился чемпионом мира. Пусть теперь выиграет Роналду.