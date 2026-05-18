Хорватия объявила состав на ЧМ-2026

Сборная Хорватии огласила состав на чемпионат мира-2026. 40-летний Лука Модрич попал в заявку.
Вратари: Ливакович, Котарски, Пандур.
Защитники: Гвардиол, Чалета-Цар, Шутало, Станишич, Понграчич, Эрлич, Вушкович.
Полузащитники: Модрич, Ковачич, Марио Пашалич, Влашич, Лука Сучич, Батурина, Якич, Петар Сучич, Моро, Фрук.
Нападающие: Перишич, Крамарич, Будимир, Марко Пашалич, Муса, Матанович.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
- Хорватия сыграет на групповом этапе с Англией, Панамой и Ганой.
Источник: «Бомбардир»