Стало известно, попадет ли Неймар в расширенный состав сборной Бразилии на ЧМ-2026

Нападающий «Сантоса» Неймар будет включен в расширенный состав сборной Бразилии из 55 игроков на чемпионат мира-2026.
Список будет опубликован 11 мая.
При этом неизвестно, войдет ли Неймар в окончательный состав. Итоговый список из 26 футболистов объявят 18 мая.
Известно также, что в предварительный список попадет вингер «Челси» Эстевао, восстанавливающийся после повреждения.
Два травмированных игрока «Реала» защитник Эдер Милитао и вингер Родриго точно не попадут в состав.
- 34‑летний Неймар в этом году провел за клуб 12 матчей, забил 5 голов, сделал 3 ассиста.
- Он в последний раз играл за национальную команду 18 октября 2023 года в матче с Уругваем, когда получил тяжелую травму.
Источник: yahoo! sports