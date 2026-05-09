Стало известно, попадет ли Неймар в расширенный состав сборной Бразилии на ЧМ-2026

Нападающий «Сантоса» Неймар будет включен в расширенный состав сборной Бразилии из 55 игроков на чемпионат мира-2026.

Список будет опубликован 11 мая.

При этом неизвестно, войдет ли Неймар в окончательный состав. Итоговый список из 26 футболистов объявят 18 мая.

Известно также, что в предварительный список попадет вингер «Челси» Эстевао, восстанавливающийся после повреждения.

Два травмированных игрока «Реала» защитник Эдер Милитао и вингер Родриго точно не попадут в состав.