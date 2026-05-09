  • Стало известно, попадет ли Неймар в расширенный состав сборной Бразилии на ЧМ-2026

Вчера, 17:25
2

Нападающий «Сантоса» Неймар будет включен в расширенный состав сборной Бразилии из 55 игроков на чемпионат мира-2026.

Список будет опубликован 11 мая.

При этом неизвестно, войдет ли Неймар в окончательный состав. Итоговый список из 26 футболистов объявят 18 мая.

Известно также, что в предварительный список попадет вингер «Челси» Эстевао, восстанавливающийся после повреждения.

Два травмированных игрока «Реала» защитник Эдер Милитао и вингер Родриго точно не попадут в состав.

  • 34‑летний Неймар в этом году провел за клуб 12 матчей, забил 5 голов, сделал 3 ассиста.
  • Он в последний раз играл за национальную команду 18 октября 2023 года в матче с Уругваем, когда получил тяжелую травму.

Источник: yahoo! sports
Чемпионат мира Реал Челси Сантос Бразилия Неймар Милитао Эдер Родриго Эстевао
odessakmv
1778339711
нахер он им нужен... как мбаппа срач разводить в команде, что он суперзвезда и вокруг него мир крутится!!!??? давно уже не игрок уровня Бразилии на ЧМ
Ответить
val69
1778340838
А кому на это не насрать?
Ответить
