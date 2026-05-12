Расширенный состав сборной Аргентины на ЧМ-2026

Тренерский штаб сборной Аргентины во главе с Лионелем Скалони определился с предварительной заявкой команды для участия в чемпионате мира.

В расширенный состав действующих победителей турнира вошли 55 футболистов.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике предстоящим летом.

Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.

Сборная Аргентины попала в одну группу с Алжиром, Австрией и Иорданией.

Вратари: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Херонимо Рульи («Марсель»), Вальтер Бенитес (ПСВ), Хуан Муссо («Атлетико»), Факундо Камбесес («Расинг»), Сантьяго Бельтран («Ривер Плейт»);

Защитники: Агустин Хиай («Палмейрас»), Науэль Молина («Атлетико»), Гонсало Монтиэль, Херман Песселья, Маркос Акунья, Лукас Мартинес (все – «Ривер Плейт»), Николас Капальдо («Гамбург»), Кевин Мак Аллистер («Юнион СЖ»), Маркос Сенеси («Борнмут»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), Николас Отаменди («Бенфика»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Леонардо Балерди, Факундо Медина (оба – «Марсель»), Лаутаро Ди Лолло («Бока Хуниорс»), Саид Ромеро («Хетафе»), Николас Тальяфико («Лион»), Габриэль Рохас («Расинг»);

Полузащитники: Максимо Перроне, Нико Пас (оба – «Комо»), Гидо Родригес («Валенсия»), Анибаль Морено («Ривер Плейт»), Энцо Фернандес, Алехандро Гарначо (оба – «Челси»), Родриго Де Пауль («Интер Майами»), Эксекиэль Паласиос, Игнасио Фернандес («Байер»), Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»), Джовани Ло Чельсо («Бетис»), Николас Домингес («Ноттингем Форест»), Николас Гонсалес, Тьяго Альмада (оба – «Атлетико»), Клаудио Эчеверри («Жирона»), Милтон Дельгадо, Томас Аранда, Леандро Паредес (все – «Бока Хуниорс»), Алан Варела («Порту»), Эмилиано Буэндиа («Астон Вилла»), Валентин Барко («Страсбур»);

Нападающие: Джулиано Симеоне, Хулиан Альварес (оба – «Атлетико»), Лионель Месси («Интер Майами»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Сантьяго Кастро («Болонья»), Франко Мастантуоно («Реал»), Джанлука Престианни («Бенфика»), Матиас Соуле («Рома»), Флако Лопес («Палмейрас»), Матео Пеллегрино («Парма»).