Расширенный состав сборной Аргентины на ЧМ-2026

12 мая, 14:59
10

Тренерский штаб сборной Аргентины во главе с Лионелем Скалони определился с предварительной заявкой команды для участия в чемпионате мира.

В расширенный состав действующих победителей турнира вошли 55 футболистов.

  • ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике предстоящим летом.
  • Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
  • Сборная Аргентины попала в одну группу с Алжиром, Австрией и Иорданией.

Вратари: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Херонимо Рульи («Марсель»), Вальтер Бенитес (ПСВ), Хуан Муссо («Атлетико»), Факундо Камбесес («Расинг»), Сантьяго Бельтран («Ривер Плейт»);

Защитники: Агустин Хиай («Палмейрас»), Науэль Молина («Атлетико»), Гонсало Монтиэль, Херман Песселья, Маркос Акунья, Лукас Мартинес (все – «Ривер Плейт»), Николас Капальдо («Гамбург»), Кевин Мак Аллистер («Юнион СЖ»), Маркос Сенеси («Борнмут»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), Николас Отаменди («Бенфика»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Леонардо Балерди, Факундо Медина (оба – «Марсель»), Лаутаро Ди Лолло («Бока Хуниорс»), Саид Ромеро («Хетафе»), Николас Тальяфико («Лион»), Габриэль Рохас («Расинг»);

Полузащитники: Максимо Перроне, Нико Пас (оба – «Комо»), Гидо Родригес («Валенсия»), Анибаль Морено («Ривер Плейт»), Энцо Фернандес, Алехандро Гарначо (оба – «Челси»), Родриго Де Пауль («Интер Майами»), Эксекиэль Паласиос, Игнасио Фернандес («Байер»), Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»), Джовани Ло Чельсо («Бетис»), Николас Домингес («Ноттингем Форест»), Николас Гонсалес, Тьяго Альмада (оба – «Атлетико»), Клаудио Эчеверри («Жирона»), Милтон Дельгадо, Томас Аранда, Леандро Паредес (все – «Бока Хуниорс»), Алан Варела («Порту»), Эмилиано Буэндиа («Астон Вилла»), Валентин Барко («Страсбур»);

Нападающие: Джулиано Симеоне, Хулиан Альварес (оба – «Атлетико»), Лионель Месси («Интер Майами»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Сантьяго Кастро («Болонья»), Франко Мастантуоно («Реал»), Джанлука Престианни («Бенфика»), Матиас Соуле («Рома»), Флако Лопес («Палмейрас»), Матео Пеллегрино («Парма»).

Источник: сайт Аргентинской футбольной ассоциации
Комментарии (10)
Пингвины Антарктиды/Форпо
1778588891
РФСПРФ ГРФ претендент на победу в Мундиале ⚽
Антрацитовый волхв
1778589701
Многовато они взяли...
рылы
1778590129
на святое покусились, на рекорд валеры, который теперь в отместку вызовет 65 игроков на матч с буркина-фасо. лавочники всех клубов, готовьтесь, особенно из родины и факела, т.к. вас ещё не вызывали.
...уефан
1778592999
...пока до конца дочитал состав, забыл о тех, кто был в начале...
odessakmv
1778611872
все по дело кроме его гномейшества
