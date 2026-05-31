Состав Уругвая на ЧМ-2026

Сборная Уругвая опубликовала заявку на чемпионат мира-2026.

Вратари: Серхио Рочет («Интернасьонал»), Фернандо Муслера («Эстудиантес»), Сантьяго Меле («Монтеррей»).

Защитники: Гильермо Варела («Фламенго»), Рональд Араухо («Барселона»), Хосе Хименес («Атлетико»), Сантьяго Буэно («Вулверхэмптон»), Себастьян Касерес («Америка» Мексика), Матиас Оливера («Наполи»), Хоакин Пикерес («Палмейрас»), Матиас Винья («Ривер Плейт»).

Полузащитники: Мануэль Угарте («Манчестер Юнайтед»), Эмилиано Мартинес («Палмейрас»), Родриго Бентанкур («Тоттенхэм»), Федерико Вальверде («Реал»), Агустин Каноббио («Флуминенсе»), Хуан Санабрия («Реал Солт-Лейк»), Джорджиан де Арраскаэта («Фламенго»), Николас де ла Крус («Фламенго»), Родриго Саласар («Спортинг»), Факундо Пельистри («Панатинаикос»), Максимилиано Араухо («Спортинг»), Брайан Родригес Браво («Америка» Мексика).

Нападающие: Родриго Агирре («Тигрес»), Федерико Виньяс («Реал Овьедо»), Дарвин Нуньес («Аль-Хиляль»).

Уругвай сыграет в группе с Испанией, Кабо-Верде и Саудовской Аравией.