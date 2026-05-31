Чехия назвала состав на ЧМ-2026

Сборная Чехии опубликовала состав на чемпионат мира-2026.
Вратари: Лукаш Горничек, Матей Коварж, Индржих Станек
Защитники: Владимир Цоуфал, Давид Доудера, Томаш Голеш, Робин Гранач, Штепан Халоупек, Давид Юрасек, Ладислав Крейчи, Ярослав Зелены, Давид Зима.
Полузащитники: Лукаш Черв, Владимир Дарида, Лукаш Провод, Михал Садилек, Уго Сохурек, Александр Сойка, Томаш Соучек, Павел Шульц, Денис Вишински.
Нападающие: Адам Гложек, Томаш Хоры, Моймир Хитил, Патрик Шик, Ян Кухта.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
- Чехия сыграет на групповом этапе с Кореей, ЮАР и Мексикой.
Источник: «Бомбардир»