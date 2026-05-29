Президент ФИФА Инфантино сделал заявление об уникальности ЧМ-2026

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал, каким будет предстоящий чемпионат мира.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

«Это будет самый масштабный, самый великий и самый инклюзивный чемпионат мира в истории.

Это не только три страны-хозяйки и 16 городов, не только миллионы гостей и миллиарды зрителей.

В каждой из этих стран будет 25 сообществ, которые станут неотъемлемой частью чемпионата мира. Они примут некоторые из команд-участниц.

Чемпионат мира стартует через две недели 11 июня и увенчается грандиозным финалом 19 июля, когда кто-то поднимет над головой этот уникальный и культовый трофей. Он [трофей] уже ждет!» – заявил Инфантино.