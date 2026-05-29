  • Президент ФИФА Инфантино сделал заявление об уникальности ЧМ-2026

Президент ФИФА Инфантино сделал заявление об уникальности ЧМ-2026

Вчера, 23:23
5

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал, каким будет предстоящий чемпионат мира.

  • ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
  • Результаты жеребьевки финальной части турнира можно посмотреть здесь.

«Это будет самый масштабный, самый великий и самый инклюзивный чемпионат мира в истории.

Это не только три страны-хозяйки и 16 городов, не только миллионы гостей и миллиарды зрителей.

В каждой из этих стран будет 25 сообществ, которые станут неотъемлемой частью чемпионата мира. Они примут некоторые из команд-участниц.

Чемпионат мира стартует через две недели 11 июня и увенчается грандиозным финалом 19 июля, когда кто-то поднимет над головой этот уникальный и культовый трофей. Он [трофей] уже ждет!» – заявил Инфантино.

Источник: BBC
Император 1
Император 1
Заранее Трампу трофей отдай, инфантильный.
Artemka444
1780092051
******** его фамилия
Бумбраш
1780115814
Действительно уникален чемп,пиндосы с жидами кварталы мирных жителей равняют и ничего..акуеть как уникально
Dr Metal
1780116953
Главная уникальность, что США бомбит Иран, Израиль кого хочет. Предлагаю США первое место, Израилю второе и украине третье и всем остальным поражение 0:3 техническое за то, что они трампу не нравятся, а инфантино медаль героя за то, что слепой
