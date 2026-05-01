«Не сделал ничего полезного для России»: экс-президент РФС – об Инфантино

1 мая, 12:58
16

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал планы Джанни Инфантино переизбраться на пост главы ФИФА в 2027 году.

«Для России он не сделал ничего полезного. Инфантино лишь отстранил наши сборные и команды от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА.

Никаких положительных шагов с его стороны не просматривалось и не предвидится. Непонятно, как бы себя повел иной президент на такой должности. Если его выберут, то никаких сподвижек с точки зрения развития российского футбола я не вижу.

Инфантино заслуживает критики и за реформу с чемпионатом мира. Не согласен с таким большим количеством команд, с форматом. Может следующий чемпионат мира вообще на трех континентах будет? Какая-то чертовщина.

О его заслугах не могу говорить, не являюсь членом совета и не в курсе всего происходящего», – сказал Колосков.

  • Инфантино стал президентом ФИФА 26 февраля 2016 года.
  • В 2019-м его переизбрали на второй срок, в 2023-м – на третий.
  • Инфантино может оказаться единственным кандидатом, как это было в предыдущие две избирательные кампании.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Инфантино Джанни Колосков Вячеслав
Комментарии (16)
Император 1
1777630528
ФИФА марионетка США
Plyash
1777631019
Ну , просто Джанни человеком оказался инфантильным , это несчастный случай . Никто не виноват . Кроме мамы с папой .
Красногвардейчик
1777631381
Инфантино звездобол натуральный, ссыт нам в уши о скором возвращении, лишь бы взносы платила Россия, а не вернут ещё минимум лет 5 это точно
АК 68
1777631525
Инфантино там ничего решает, просто послушная шавка.
Фёдор Горюнов
1777631900
Правильно Говаоришь ... Давайте Все Сборные БуДут На Чемпионате Мира...
Skull_Boy
1777632072
А что такого гениального сделал лично ты Колосок кроме того как языком чесать
mikatv
1777634502
Не совсем понятно а почему Инфантино должен был что-то хорошее делать для России? Он же не президент РФС.
Cleaner
1777637048
А с какого перепуга враг и проПиндос Инфантино должен что то хорошее для России делать??? Он ПУСТЫШКА. Что хозяева скажут, то и выполняет!...(((
Garrincha58
1777642968
Этот инфантильный жучара ещё тот
