«Не сделал ничего полезного для России»: экс-президент РФС – об Инфантино

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал планы Джанни Инфантино переизбраться на пост главы ФИФА в 2027 году.

«Для России он не сделал ничего полезного. Инфантино лишь отстранил наши сборные и команды от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА.

Никаких положительных шагов с его стороны не просматривалось и не предвидится. Непонятно, как бы себя повел иной президент на такой должности. Если его выберут, то никаких сподвижек с точки зрения развития российского футбола я не вижу.

Инфантино заслуживает критики и за реформу с чемпионатом мира. Не согласен с таким большим количеством команд, с форматом. Может следующий чемпионат мира вообще на трех континентах будет? Какая-то чертовщина.

О его заслугах не могу говорить, не являюсь членом совета и не в курсе всего происходящего», – сказал Колосков.