  Колосков сказал, могут ли в России назначить женщину главным тренером мужской команды

Колосков сказал, могут ли в России назначить женщину главным тренером мужской команды

Сегодня, 13:11
4

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на назначение Мари-Луизы Эта на пост и.о. главного тренера «Униона».

«Мне кажется, что не может быть такого, чтобы в Германии не нашлось тренеров, которые могли бы возглавить клуб. Как женщина может управлять мужиками в таком количестве? Одно дело – составить конспект на бумаге, другое – реализовать на практике. Много чего требуется.

Мне кажется, что это [назначение Эты] дань какой-то моде, один из признаков вот этой моды. В России такое полностью исключаю, конечно. В целом категорический против, чтобы женщины были тренерами в мужских командах», – сказал Колосков.

  • 34-летняя Мари-Луиза Эта работает в «Унионе» с 2023 года.
  • Она была помощником главного тренера в клубе, а в 2024-м уже руководила командой со скамейки, когда был дисквалифицирован тренер Ненад Белица.
  • Сейчас Эта временно возглавила «Унион» после увольнения Штеффена Баумгарта с поста главного тренера.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Унион Эта Мари-Луиза Колосков Вячеслав
Комментарии (4)
Интерес
1776076360
Тут одна мадам Челестини взбудоражила весь наш футбольный бомонд, в качестве "проблем ЦСКА"!!!Одна Орзул бессмертна...
За что бан ?
1776076759
Если Карпина побрить ..... Может и приглашать никого не придётся .
Cleaner
1776077058
Колосков, поговорить больше не о чем??? Расскажи лучше, что ты ЛИЧНО и весь РФС делает для возвращения российских команд в международные соревнования!!!...((((((((((((((((((((
FWSPM
1776082987
чушь такая что дальше некуда
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
