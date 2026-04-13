Колосков сказал, могут ли в России назначить женщину главным тренером мужской команды

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на назначение Мари-Луизы Эта на пост и.о. главного тренера «Униона».

«Мне кажется, что не может быть такого, чтобы в Германии не нашлось тренеров, которые могли бы возглавить клуб. Как женщина может управлять мужиками в таком количестве? Одно дело – составить конспект на бумаге, другое – реализовать на практике. Много чего требуется.

Мне кажется, что это [назначение Эты] дань какой-то моде, один из признаков вот этой моды. В России такое полностью исключаю, конечно. В целом категорический против, чтобы женщины были тренерами в мужских командах», – сказал Колосков.