У Кокорина есть несколько предложений из России, но они ему не интересы

Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы Александра Кокорина, рассказал о дальнейших планах нападающего.

«Саше нужно определиться с проектом, который его по-футбольному заинтересует. Если такое предложение появится и оно удовлетворит Сашу – нужна команда с задачами и целями, – то мы его рассмотрим. Если нет, будем думать о дальнейшем пути.

Сейчас у нас есть предложения от команд, но они неинтересны. Было одно предложение из-за границы, из теплых стран, и два – из России», – сказал Бердышев.