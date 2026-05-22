Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • У Кокорина есть несколько предложений из России, но они ему не интересы

У Кокорина есть несколько предложений из России, но они ему не интересы

Сегодня, 09:42
7

Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы Александра Кокорина, рассказал о дальнейших планах нападающего.

«Саше нужно определиться с проектом, который его по-футбольному заинтересует. Если такое предложение появится и оно удовлетворит Сашу – нужна команда с задачами и целями, – то мы его рассмотрим. Если нет, будем думать о дальнейшем пути.

Сейчас у нас есть предложения от команд, но они неинтересны. Было одно предложение из-за границы, из теплых стран, и два – из России», – сказал Бердышев.

  • Кокорину в марте исполнилось 35 лет.
  • «Арис» не стал продлевать с ним контракт.
  • В сезоне-2025/26 нападающий не совершил ни одного голевого действия в 22 матчах.

Еще по теме:
Губерниев назвал российский клуб, в котором ждут Кокорина
Мама Кокорина прокомментировала будущее форварда после ухода из «Ариса» 1
Клуб РПЛ заявил об интересе к Кокорину 4
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Кокорин Александр
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1779432984
И одно из кофемании )))
Ответить
Cleaner
1779435982
Кокорину интересней БУХНУТЬ - и в Кофеманию!..)))
Ответить
ilich55
1779436157
"Сейчас у нас есть предложения от команд"? Ага, вся вторая лига спит и видит Кокошу в своих рядах........
Ответить
SERG_1959
1779436498
Наверное предложения только из 2 лиги российского футбола.
Ответить
Artemka444
1779439608
Кому он нахрен нужен то
Ответить
Бомбардир
1779445902
удивительно
Ответить
Главные новости
Реакция Луиса Энрике на уход Гвардиолы из «Сити»: «Не верю и не хочу верить»
13:55
«Это было охренительно весело»: прощальный пост Гвардиолы с «Манчестер Сити»
13:43
1
Стала известна судьба Жиркова и Шаронова после ухода Гусева из «Динамо»
13:33
Фото«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении главного тренера
13:18
1
«Манчестер Сити» объявил об уходе Гвардиолы – он возглавлял клуб 10 лет
13:14
1
Семин прокомментировал уход Гусева из «Динамо»
12:47
2
Легионер «Локомотива» продлит контракт с удвоением зарплаты
12:36
1
Арбелоа объявил об уходе из «Реала»
12:23
Сборная Англии назвала итоговый состав на ЧМ-2026 – турнир пропустят звезды «Челси», «Сити» и «Реала»
12:10
7
Гусев прокомментировал свой уход из «Динамо»
11:38
10
Все новости
Все новости
Семин прокомментировал уход Гусева из «Динамо»
12:47
2
Легионер «Локомотива» продлит контракт с удвоением зарплаты
12:36
1
Газзаев раскрыл имя нового главного тренера «Динамо»
11:51
2
Рейтинг самых глупых кадровых решений сезона РПЛ
11:47
7
Гусев прокомментировал свой уход из «Динамо»
11:38
10
Карпин получит крупную сумму, если Россию допустят к отбору Евро-2028
11:35
2
Билялетдинов оценил возможный переход Батракова в «ПСЖ»
11:30
Бубнов рассказал, что будет с «Балтикой» в следующем сезоне
11:26
6
«Динамо» объявило об уходе Гусева
11:04
21
Пименов назвал лучшего футболиста сезона в РПЛ – он из «Зенита»
09:52
1
У Кокорина есть несколько предложений из России, но они ему не интересы
09:42
7
Павлюченко – об Акинфееве: «Мог пять раз выиграть Лигу чемпионов с «Реалом»
09:24
19
Талалаев заявил, что «Балтика» стала играть хуже из-за своих болельщиков
08:42
17
В «Урале» высказались о возможном увольнении Березуцкого
08:30
2
СпецпроектТолько фанаты РПЛ наберут 10/10: угадайте московский клуб по факту
08:15
4
Не играющий с октября Самошников принял решение по будущему в «Спартаке»
01:42
18
Жена Соболева сделала надменное заявление о чемпионстве «Зенита»
01:27
14
Первый летний новичок «Зенита» проходит медосмотр в Петербурге
00:40
4
Кузяев может покинуть «Рубин» и вернуться в Европу
00:14
13
Талалаев зарабатывает на трансферах «Балтики»
Вчера, 22:52
17
«Зенит» начал переговоры о трансфере бразильского защитника
Вчера, 22:34
8
«Спартак» не оправдал ожиданий Павлюченко
Вчера, 22:13
11
«Трабзонспор» назвал «Зениту» цену на Фелипе Аугусто
Вчера, 21:11
4
Семак сказал, чем уникально чемпионство «Зенита»
Вчера, 20:57
Дурану не разрешили тренироваться со сборной Колумбии
Вчера, 20:45
4
Илья Мэддисон – о новом тренере «Динамо»: «Даже хуже Карпина»
Вчера, 19:54
12
ВидеоГазизов оценил скандальный гол в матче «Урал» – «Динамо Мх»
Вчера, 19:37
Орлов объяснил, почему Карпин не вызвал Соболева в сборную России
Вчера, 19:25
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 