Мама Кокорина прокомментировала будущее форварда после ухода из «Ариса»

Светлана Кокорина, мама экс-игрока сборной России Александра Кокорина, считает, что ее сыну нужно подумать о завершении карьеры.
– Я хотела бы, чтобы Саша отдохнул. Он с 10 лет играет в футбол, 25 лет работает в спорте. Это большой срок.
Он рожден спортсменом, это вся его жизнь. Думаю, Саша заслужил отдых. Мне как матери жалко его.
– Вернется ли Саша играть в Россию?
– Все будет зависеть от его желания. Захочет – вернется, не захочет – будет отдыхать. И если он захочет закончить с футболом, я его в этом очень сильно поддержу.
– Сейчас у него уже были мысли закончить с футболом?
– А почему нет? Он очень много работает. По моему мнению, уже можно закончить.
- Кокорину в марте исполнилось 35 лет.
- «Арис» не стал продлевать с ним контракт.
- В сезоне-2025/26 нападающий не совершил ни одного голевого действия в 22 матчах.
Источник: Sport24