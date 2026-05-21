Мама Кокорина прокомментировала будущее форварда после ухода из «Ариса»

Светлана Кокорина, мама экс-игрока сборной России Александра Кокорина, считает, что ее сыну нужно подумать о завершении карьеры.

– Я хотела бы, чтобы Саша отдохнул. Он с 10 лет играет в футбол, 25 лет работает в спорте. Это большой срок.

Он рожден спортсменом, это вся его жизнь. Думаю, Саша заслужил отдых. Мне как матери жалко его.

– Вернется ли Саша играть в Россию?

– Все будет зависеть от его желания. Захочет – вернется, не захочет – будет отдыхать. И если он захочет закончить с футболом, я его в этом очень сильно поддержу.

– Сейчас у него уже были мысли закончить с футболом?

– А почему нет? Он очень много работает. По моему мнению, уже можно закончить.