Кокорину сделали подарок в CS 2 за 120 тысяч рублей

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин показал в соцсетях подарок от сербского киберспортивного клуба Aurora.

Российскому футболисту подарили скин Нож-Бабочка | Убийство в шутере Counter-Strike 2.

Его стоимость оценивается в 120 тысяч рублей.

«Спасибо ребятам из Aurora. Удачи в будущих играх и турнирах», – написал Кокорин.