Кокорину сделали подарок в CS 2 за 120 тысяч рублей

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин показал в соцсетях подарок от сербского киберспортивного клуба Aurora.
Российскому футболисту подарили скин Нож-Бабочка | Убийство в шутере Counter-Strike 2.
Его стоимость оценивается в 120 тысяч рублей.
«Спасибо ребятам из Aurora. Удачи в будущих играх и турнирах», – написал Кокорин.
- В сезоне-2025/26 у форварда нет голевых действий в 18 матчах (773 минуты).
- Его рыночная стоимость – 400 тысяч евро.
- Сообщалось, что летом Кокорин может вернуться в РПЛ.
Источник: «Бомбардир»