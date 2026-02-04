35-летний Черышев забил 1-й гол за клуб Савина

Новичок кипрской «Красавы» Денис Черышев впервые отличился за команду.
35-летний россиянин забил неназванному греческому клубу в товарищеском матче. Об этом сообщил владелец «Красавы» Евгений Савин в соцсети.
- Черышев был свободным агентом более полугода. Греческий «Паниониос» не продлил с ним контракт.
- Денис – участник ЧМ-2018 в составе сборной России. Игрок выступал за «Реал».
- Савин находится в розыске и заочно арестован в РФ по обвинению в дискредитации российской армии.
Источник: «Бомбардир»