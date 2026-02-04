Введите ваш ник на сайте
35-летний Черышев забил 1-й гол за клуб Савина

Сегодня, 09:35
1

Новичок кипрской «Красавы» Денис Черышев впервые отличился за команду.

35-летний россиянин забил неназванному греческому клубу в товарищеском матче. Об этом сообщил владелец «Красавы» Евгений Савин в соцсети.

  • Черышев был свободным агентом более полугода. Греческий «Паниониос» не продлил с ним контракт.
  • Денис – участник ЧМ-2018 в составе сборной России. Игрок выступал за «Реал».
  • Савин находится в розыске и заочно арестован в РФ по обвинению в дискредитации российской армии.

Милонов – о Черышеве: «Как бомжара шлялся по миру и закончил в мигрантском баре «Матрешка» 10
Пономарев похвалил Савина: «Выбился в умные люди» 8
Черышев провел первый матч за 9 месяцев 3
Источник: «Бомбардир»
Кипр. Первый Дивизион Россия. Премьер-лига Красава ЕНИ Савин Евгений Черышев Денис
odessakmv
1770188109
....и выбыл на ...месяцев из-за травмы
