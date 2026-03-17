Тюкавин раскрыл, в чем уникальность подхода Гусева к игрокам в «Динамо»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал об отношении главного тренера команды Ролана Гусева к футболистам.
– За счет чего удалось так стартовать после возобновления сезона?
– Отдаемся по максимуму своему любимому делу и воплощаем требования тренерского штаба на поле.
– В чем уникальность подхода Гусева?
– Любовь ко всем футболистам. Например, после победы над ЦСКА он в раздевалке подошел и каждого футболиста поцеловал.
- После зимнего перерыва «Динамо» выиграло четыре матча подряд, обыграв «Крылья Советов» (4:0), ЦСКА (4:1), и «Ростов» (1:0) в РПЛ, а также «Спартак» (5:2) в первом полуфинальном матче пути РПЛ FONBET Кубка России.
- Гусев был утвержден на посту главного тренера «Динамо» 23 декабря прошлого года.
Источник: «Матч ТВ»