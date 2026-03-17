Жирков отметил рост цен на продукты и табак для кальяна

Тренер «Динамо» Юрий Жирков ответил на вопросы о своих тратах.
– Сколько рублей вы тратите в месяц?
– Даже не могу подсчитать, ха-ха! Сейчас вообще цены растут: продукты стали дороже и табак для кальяна... И в магазин одежды сходить дорого!
– Знаете, кстати, сколько стоит игровая футболка «Динамо»?
– 10990. Мне товарищ, фотограф сборной России сказал, что на каком-то сайте покупает реальные футболки игроков по 150 фунтов. Примерно 17-18 тысяч рублей за майку, в которой выступал футболист! Он покупал мою из «Челси». Так дешево! Футболка Аленичева, кстати, так же стоила.
– Какая история времен «Челси» о ком-то из одноклубников вспоминается?
– Мы играли вместе с португальцем Деку, и тогда после матчей все время было пиво. Сидели с ним в автобусе и восстанавливались.
– Кто кого перепивал?
– Конечно, он!
- «Динамо» объявило о назначении Жиркова ассистентом главного тренера команды 10 января.
- 42-летний экс-футболист объвиил о завершении игровой карьеры в феврале 2023 года.