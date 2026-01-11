Экс-игрок «Реала» и «Барселоны» возглавил «Пафос» вместо ушедшего в «Спартак» Карседо

Названо имя нового главного тренера «Пафоса».

Кипрский клуб искал замену для Хуана Карлоса Карседо, который ушел в «Спартак».

Вместо него «Пафос» возглавил 50-летний Альберт Селадес.

Селадес в ходе игровой карьеры выступал за «Реал», «Барселону», «Сельту», «Сарагосу», «Бордо», «Нью-Йорк Ред Буллз».

Будучи тренером, он работал в юношеской, молодежной и национальной сборной Испании. На клубном уровне возглавлял «Валенсию» и входил в штаб Хулена Лопетеги в «Реале».

«Пафос» идет в чемпионате Кипра на 2-м месте.

Фото: соцсети «Пафоса»