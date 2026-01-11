Введите ваш ник на сайте
На Кипре шокированы зарплатой Карседо в «Спартаке»

Вчера, 16:46
12

Главный редактор «РБ Спорт» Андрей Бодров сообщил о реакции на Кипре на зарплату главного тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседо.

«На Кипре размер новой зарплаты Карседо вызывает глубокий шок.

Клубы из нижней части таблицы, которые, к слову, не раз отнимали у «Пафоса» очки, и близко не имеют такого годового бюджета, как предполагаемая спартаковская зарплата Хуана. Игристое льется рекой в его доме, играет музыка, а новогодние гирлянды решено не снимать вплоть до отставки.

На пропитание аутсайдеров кипрского чемпионата, хотя они и являются большими брендами с историей, принято скидывать донаты. Болельщики скидываются и спасают свои клубы. К примеру, «Арис» вызывал восхищение жителей острова, оказывая финансовую поддержку нуждающимся соперникам.

Футбольные профсоюзы Кипра вправе обратиться к Карседо: Хуан, наш остров прославил тебя, просим уплатить десятину с русских доходов на наше содержание», – написал Бодров.

  • Испанца назначили в «Спартак» 5 января. С ним заключили контракт до лета 2028 года.
  • Ранее Карседо возглавлял «Пафос», который под его руководством выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Кипра, а также вышел в общий этап Лиги чемпионов.
  • Московская команда ушла на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ с 11-очковым отставанием от лидера.

Еще по теме:
Карседо назначили в «Спартак» из-за отказа Стойлова 3
Раскрыта зарплата Карседо в «Спартаке» 7
Бывшие игроки «Спартака», работавшие с Карседо, в восторге от возвращения тренера в клуб 5
Источник: телеграм-канал Андрея Бодрова
Россия. Премьер-лига Кипр. Первый Дивизион Спартак Пафос Карседо Хуан Карлос
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1768141535
А не надо чужие бабки считать, Спартак же не в шоке, от того, сколько тренера зарабатывают в АПЛ, потому, что это не дело Спартака)))
Ответить
...уефан
1768141833
...Карседо ещё ни дня не тренировал команду, а заказной троллинг уже погнал волну говна. И эта вошь продажной спортивной журналистики по имени Андрюша своё жало открыла...
Ответить
АК 68
1768141845
Пусть завидуют, а достоин ли он этой зарплаты или нет посмотрим, игры покажут.
Ответить
Прокс
1768142442
Грабят Москва-Швейный Сра....ньтак!!!
Ответить
NewLife
1768143064
Будь бодр, Бодров) Ты здесь каким боком ?
Ответить
Чугунный скороход
1768145884
А что ему терять,пол сезона если отработает... Потом свалит с неустойкой.
Ответить
Инсаров
1768148699
"Может им ещё и ключи от квартиры, где деньги лежат дать?"
Ответить
Пётр-Лаврухин-google
1768150603
Скоро б.д.я.д.ь этим гастерам гражданство давать будут. Сколько интересно этому х.у.и.г.а.о земляк за контракт забашлял? Когда разгонят эту шайку из руководства? Хотя их закрывать нужно уже, а не разгонять.
Ответить
andr45
1768153444
 Оклад Карпина в московском «Динамо» составлял 2,5 миллиона евро в год плюс 600 тыс. евро в сбродной) Оклад Семака в «Зените» - 3 миллиона евро в год Оклад Челестини составляет 2 миллиона евро в год
Ответить
alefreddy
1768156024
правильно пусть стимул будет
Ответить
