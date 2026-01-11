На Кипре шокированы зарплатой Карседо в «Спартаке»

Главный редактор «РБ Спорт» Андрей Бодров сообщил о реакции на Кипре на зарплату главного тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседо.
«На Кипре размер новой зарплаты Карседо вызывает глубокий шок.
Клубы из нижней части таблицы, которые, к слову, не раз отнимали у «Пафоса» очки, и близко не имеют такого годового бюджета, как предполагаемая спартаковская зарплата Хуана. Игристое льется рекой в его доме, играет музыка, а новогодние гирлянды решено не снимать вплоть до отставки.
На пропитание аутсайдеров кипрского чемпионата, хотя они и являются большими брендами с историей, принято скидывать донаты. Болельщики скидываются и спасают свои клубы. К примеру, «Арис» вызывал восхищение жителей острова, оказывая финансовую поддержку нуждающимся соперникам.
Футбольные профсоюзы Кипра вправе обратиться к Карседо: Хуан, наш остров прославил тебя, просим уплатить десятину с русских доходов на наше содержание», – написал Бодров.
- Испанца назначили в «Спартак» 5 января. С ним заключили контракт до лета 2028 года.
- Ранее Карседо возглавлял «Пафос», который под его руководством выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Кипра, а также вышел в общий этап Лиги чемпионов.
- Московская команда ушла на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ с 11-очковым отставанием от лидера.