На Кипре шокированы зарплатой Карседо в «Спартаке»

Главный редактор «РБ Спорт» Андрей Бодров сообщил о реакции на Кипре на зарплату главного тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседо.

«На Кипре размер новой зарплаты Карседо вызывает глубокий шок.

Клубы из нижней части таблицы, которые, к слову, не раз отнимали у «Пафоса» очки, и близко не имеют такого годового бюджета, как предполагаемая спартаковская зарплата Хуана. Игристое льется рекой в его доме, играет музыка, а новогодние гирлянды решено не снимать вплоть до отставки.

На пропитание аутсайдеров кипрского чемпионата, хотя они и являются большими брендами с историей, принято скидывать донаты. Болельщики скидываются и спасают свои клубы. К примеру, «Арис» вызывал восхищение жителей острова, оказывая финансовую поддержку нуждающимся соперникам.

Футбольные профсоюзы Кипра вправе обратиться к Карседо: Хуан, наш остров прославил тебя, просим уплатить десятину с русских доходов на наше содержание», – написал Бодров.