Соболев разъяснил слова про «плохого Сашу»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев уточнил, что значило его высказывание недельной давности.

Соболев забил в двух матчах подряд.

Безголевую серию он прервал в кубковой игре с «Балтикой», отличившись впервые за 5 месяцев.

После этого форвард заявил: «Саша больше не будет хорошим мальчиком, а будет плохим».

– Вы очень активно и с большим желанием начали матч [с «Оренбургом»]. Заработали пенальти, затем забили. Хотели сделать себе подарок на день рождения или просто так сложились обстоятельства?

– Думаю, день рождения никак не повлиял. Я уже говорил, что в последнее время чуть переосмыслил, как нужно играть, как себя вести.

Вернулся на полтора года назад, когда действовал чуть по-другому, и это в своей голове держу. Посмотрим, как это будет проявляться в следующих матчах.

– Почему полтора года назад вы переформатировали себя и почему теперь решили вернуться обратно?

– Полтора года назад – ​это время перехода в «Зенит». Я хотел меньше привлекать к себе внимания, сосредоточиться на футболе.

Но когда принял решение о переходе, можно сказать, немного потерял себя. В голове сидела мысль, что вот сейчас сразу начну забивать, а по факту вообще ничего не получалось.

Чувствовал неловкость и перед самим собой, и перед ребятами, и перед тренерским штабом. Они в меня поверили, а я забить не могу. В этом состоянии я двигался вперед с переменным успехом, иногда забивал.

И сейчас на сборах принял решение: не надо прятаться, надо быть тем, кто ты есть. Тьфу-тьфу-тьфу, пока получается.

– Это решение вам тяжело далось?

– Я просто пришел к тому, что нужно быть собой. Не надо пытаться кому-то угодить, кому-то понравиться. Когда я играл в «Спартаке», большинство болельщиков других команд меня ненавидело. Я подумал, что надо чуть изменить свое поведение, стать другим. Может, это мне и мешало.

– После матча с «Балтикой» вы сказали: «Саша больше не будет хорошим мальчиком, каким был последние полтора года». Кому вы адресовали эти слова – ​публике, тренерам или, может, себе?

– Это были слова о том, что мы только что обсудили: я больше не буду пытаться кому-то понравиться, вести себя поскромнее. Это не значит, что я собираюсь что-то невероятное делать: ругаться, мячи в табло пинать.

Просто останусь самим собой, таким, каким был несколько лет назад, когда кайфовал от футбола и от всего, что с ним связано. И да, наверное, эти слова больше были адресованы себе.