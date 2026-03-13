Соболев разъяснил слова про «плохого Сашу»

13 марта, 20:51
8

Нападающий «Зенита» Александр Соболев уточнил, что значило его высказывание недельной давности.

  • Соболев забил в двух матчах подряд.
  • Безголевую серию он прервал в кубковой игре с «Балтикой», отличившись впервые за 5 месяцев.
  • После этого форвард заявил: «Саша больше не будет хорошим мальчиком, а будет плохим».

– Вы очень активно и с большим желанием начали матч [с «Оренбургом»]. Заработали пенальти, затем забили. Хотели сделать себе подарок на день рождения или просто так сложились обстоятельства?

– Думаю, день рождения никак не повлиял. Я уже говорил, что в последнее время чуть переосмыслил, как нужно играть, как себя вести.

Вернулся на полтора года назад, когда действовал чуть по-другому, и это в своей голове держу. Посмотрим, как это будет проявляться в следующих матчах.

– Почему полтора года назад вы переформатировали себя и почему теперь решили вернуться обратно?

– Полтора года назад – ​это время перехода в «Зенит». Я хотел меньше привлекать к себе внимания, сосредоточиться на футболе.

Но когда принял решение о переходе, можно сказать, немного потерял себя. В голове сидела мысль, что вот сейчас сразу начну забивать, а по факту вообще ничего не получалось.

Чувствовал неловкость и перед самим собой, и перед ребятами, и перед тренерским штабом. Они в меня поверили, а я забить не могу. В этом состоянии я двигался вперед с переменным успехом, иногда забивал.

И сейчас на сборах принял решение: не надо прятаться, надо быть тем, кто ты есть. Тьфу-тьфу-тьфу, пока получается.

– Это решение вам тяжело далось?

– Я просто пришел к тому, что нужно быть собой. Не надо пытаться кому-то угодить, кому-то понравиться. Когда я играл в «Спартаке», большинство болельщиков других команд меня ненавидело. Я подумал, что надо чуть изменить свое поведение, стать другим. Может, это мне и мешало.

– После матча с «Балтикой» вы сказали: «Саша больше не будет хорошим мальчиком, каким был последние полтора года». Кому вы адресовали эти слова – ​публике, тренерам или, может, себе?

– Это были слова о том, что мы только что обсудили: я больше не буду пытаться кому-то понравиться, вести себя поскромнее. Это не значит, что я собираюсь что-то невероятное делать: ругаться, мячи в табло пинать.

Просто останусь самим собой, таким, каким был несколько лет назад, когда кайфовал от футбола и от всего, что с ним связано. И да, наверное, эти слова больше были адресованы себе.

Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр
...уефан
1773425369
...каким бы ты не хотел казаться "плохим мальчиком", но для большинства болельщиков, как Спартака, так и Зенита ты уже навсегда - "хороший"...
Ответить
"supermax"
1773426231
Сказал бы коротко: "я долбо*б" ... Все бы поняли
Ответить
СильныйМозг
1773427855
Да опять перестанет мыться св.и.нота. грязные трусы будет номэду, спартач80 и шляпа заполярная посылать, чтобы те по привычке вылизали, чтобы последний, весь шоколад съел с них.
Ответить
Plyash
1773427949
Дельфодурень , для всех ты уже никогда не будешь адекватным , обосрался по полной ...
Ответить
FCSpartakM
1773433441
А что поменялось? Ну тип ты забивать стал больше? где? ск там за сезон, гола 4 забил? Что поменялось?
Ответить
