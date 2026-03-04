Соболев: «Саша больше не будет хорошим мальчиком»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев заявил, что теперь будет «плохим мальчиком».

– Хочу сказать, что Саша больше не будет хорошим мальчиком, каким был последние полтора года. Саша теперь будет плохим, каким был до этого. Теперь так.

– Ваша такая пикировка с болельщиками «Балтики», когда вы заводили их, это часть этого имиджа?

– Да. Саша возвращается.