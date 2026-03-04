Введите ваш ник на сайте
Соболев: «Саша больше не будет хорошим мальчиком»

4 марта, 00:22
11

Нападающий «Зенита» Александр Соболев заявил, что теперь будет «плохим мальчиком».

– Хочу сказать, что Саша больше не будет хорошим мальчиком, каким был последние полтора года. Саша теперь будет плохим, каким был до этого. Теперь так.

– Ваша такая пикировка с болельщиками «Балтики», когда вы заводили их, это часть этого имиджа?

– Да. Саша возвращается.

  • «Зенит» выиграл у «Балтики» со счетом 1:0 благодаря голу Соболева на 79-й минуте.
  • Команды встречались во 2-м этапе 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.
  • Форвард забил в официальном матче впервые с 27 сентября. Ему не удавалось отличиться на протяжении 12 игр.
  • После гола Соболев выругался матом, обращаясь к кому-то на скамейке запасных «Зенита».

Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр
Комментарии (11)
шахта Заполярная
1772573349
Теперь дельфин всем му дя показывать будет, как в матче с цска
Ответить
bset
1772575320
Саша красава. Всем все доказал. Теперь можно до лета не забивать.
Ответить
Good_win_ФКСМ
1772575704
теперь дельфин - хорошая девочка....
Ответить
aldo conte
1772583129
"Звезда" опять за старое - забил гол в кубке на ранней стадии и решил, что это гол в финале и теперь Саше можно всё.
Ответить
алдан2014
1772583430
Скажу по другому ,Саша прикидывался хорошим в Зените. Там с плохим поведением быстро на ковёр вызовут,и он понял. Дешёвый клоун,и человек так себе. Даже Дзюба куда выгоднее смотрится. Хоть и наговорил много( язык-враг),но как спортсмена с большой буквы все признают. Соболева никогда таким не стать. Порода не та
Ответить
boris63
1772584023
Теперь можно опять до сентября не забивать, план выполнен.
Ответить
Бумбраш
1772591188
Ну наконец-то ,мы увадим" новые приключения Шурика"
Ответить
timon2401
1772598580
Видимо сильно мячом в башню прилетело, раз он о себе в третьем лице)) или он еще о ком то, кого мы не видим???
Ответить
Oldtrafford83
1772599919
Ого, всем прятаться, дельфин выплывает со дна)))
Ответить
САДЫЧОК
1772620172
Больной ваш Саша! Реализовал из 101 попытки 1 раз и возомнил себя бомбардиром.Идиот! ( литературное слово)
Ответить
  • Читайте нас: 