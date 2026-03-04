Соболев: «Саша больше не будет хорошим мальчиком»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев заявил, что теперь будет «плохим мальчиком».
– Хочу сказать, что Саша больше не будет хорошим мальчиком, каким был последние полтора года. Саша теперь будет плохим, каким был до этого. Теперь так.
– Ваша такая пикировка с болельщиками «Балтики», когда вы заводили их, это часть этого имиджа?
– Да. Саша возвращается.
- «Зенит» выиграл у «Балтики» со счетом 1:0 благодаря голу Соболева на 79-й минуте.
- Команды встречались во 2-м этапе 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.
- Форвард забил в официальном матче впервые с 27 сентября. Ему не удавалось отличиться на протяжении 12 игр.
- После гола Соболев выругался матом, обращаясь к кому-то на скамейке запасных «Зенита».
Источник: сайт «Зенита»