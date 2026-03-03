Соболев объяснил свое провокационное поведение после гола в ворота «Балтики»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал, что означал его дерзкий жест, адресованный скамейке запасных собственной команды.

«Зенит» выиграл у «Балтики» со счетом 1:0 благодаря голу Соболева на 79-й минуте.

Команды встречались во 2-м этапе 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

Форвард забил в официальном матче впервые с 27 сентября. Ему не удавалось отличиться на протяжении 12 игр.

– Ты какими-то жестами в сторону скамейки показывал... Показалось, что твое место на поле. Это хотел это объяснить?

– Ну, такой эмоциональный момент. Просто понятно, что эмоции были на высоте. И опять же, да, туда в сторону скамейки показывал, отрицать не буду. Тут нечего добавить.