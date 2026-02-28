Орлов назвал Соболева «футболистом из другой лиги»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о победе «Зенита» над «Балтикой» в 19-м туре РПЛ. Отдельно он прошелся по форварду петербуржцев Александру Соболеву.

«Замена Луиса Энрике себя оправдала. Выход на поле Соболева мне сложно комментировать. Ну столько потерь... Это, увы, игрок из другой команды, да даже из другой лиги. Я об этом, кстати, всегда говорил! Помните, как он попытался пробить пяткой? Это просто вызвало недоумение. Ну почему не остановить мяч и не отдать передачу чуть назад – под удар Педро? Тот же ему показывал, что свободен, готов пробить.

Луис Энрике хорошо все исполнил. Все ждали от него удара с левой ноги, а он пробил с правой. Но и тут где-то повезло: рикошет от Андраде!

Мне казалось, что у «Балтики» не хватит сил на второй тайм. Но калининградцы сыграли сзади практически образцово. Какая взаимозаменяемость, какая борьба! Талалаев на атомы разобрал команду Семака! И это при том, что Максим Петров и Хиль провели далеко не лучший свой матч.

Замена Дурана напрашивалась. Ему еще надо набрать форму. Хотя по пониманию игры он мне понравился.

Вендел выдал большой объем, Барриос сыграл на своем уровне. А вот Педро мог сыграть и лучше. Балтийцы его прикрыли, справились с ним. Он явно не выделялся. У него были более яркие игры», – сказал Орлов.