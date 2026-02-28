Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Орлов назвал Соболева «футболистом из другой лиги»

28 февраля, 21:28
3

Комментатор Геннадий Орлов высказался о победе «Зенита» над «Балтикой» в 19-м туре РПЛ. Отдельно он прошелся по форварду петербуржцев Александру Соболеву.

«Замена Луиса Энрике себя оправдала. Выход на поле Соболева мне сложно комментировать. Ну столько потерь... Это, увы, игрок из другой команды, да даже из другой лиги. Я об этом, кстати, всегда говорил! Помните, как он попытался пробить пяткой? Это просто вызвало недоумение. Ну почему не остановить мяч и не отдать передачу чуть назад – под удар Педро? Тот же ему показывал, что свободен, готов пробить.

Луис Энрике хорошо все исполнил. Все ждали от него удара с левой ноги, а он пробил с правой. Но и тут где-то повезло: рикошет от Андраде!

Мне казалось, что у «Балтики» не хватит сил на второй тайм. Но калининградцы сыграли сзади практически образцово. Какая взаимозаменяемость, какая борьба! Талалаев на атомы разобрал команду Семака! И это при том, что Максим Петров и Хиль провели далеко не лучший свой матч.

Замена Дурана напрашивалась. Ему еще надо набрать форму. Хотя по пониманию игры он мне понравился.

Вендел выдал большой объем, Барриос сыграл на своем уровне. А вот Педро мог сыграть и лучше. Балтийцы его прикрыли, справились с ним. Он явно не выделялся. У него были более яркие игры», – сказал Орлов.

  • Александр Соболев выступает за «Зенит» с 2024 года.
  • До перехода в петербургский клуб форвард играл за «Спартак».
  • В текущем сезоне РПЛ нападающий провел 17 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
  • В Кубке России на счету Соболева 2 забитых мяча в этом сезоне.
  • Контракт 27-летнего форварда с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года.

Еще по теме:
Орлов определил, кто неправ в удалении Дивеева в матче с «Факелом» 3
Орлов заявил о перестройке в «Зените» 18
Орлов – о критике пенальти в Воронеже: «Предвзятое отношение москвичей – это ясно» 30
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр Орлов Геннадий
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ягуар1979
1772308611
срочно соболя вернуть в Спартак оформить как бракованный товар)))
Ответить
neveldomha
1772311397
Соболев в матче с Балтикой напоминал жирного хряка на льду.
Ответить
Niklas80
1772335040
Геннадий в сотый раз переобулся.)
Ответить
Главные новости
Опытных судей РПЛ заподозрили в том, что они почувствовали конкуренцию и намеренно вредят молодым
11:24
Стало известно, кто виноват в неудобном времени матча «Спартак» – «Факел»
11:02
15
Лапочкин прокомментировал нападение на топ-судью РПЛ
10:56
9
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:05
2
Семак заявил, что с судьями матча «Зенит» – «Локомотив» «будут разбираться»
09:44
24
Шварц прокомментировал драку «Динамо» с «Оренбургом»
09:37
«Как же я устал»: Круговой – после ничьей ЦСКА с «Рубином»
09:20
7
Спасение «Зенита», потеря ЦСКА, нападение на топ-судью РПЛ и другие новости
00:51
1
Тренер ЦСКА отреагировал на грязное поведение Рейса в матче с «Рубином»
00:33
7
«Вы издеваетесь, что ли?»: Мостовой – о пенальти в матче РПЛ
00:24
11
Все новости
Все новости
Рабинер прокомментировал нападение на топ-судью РПЛ
12:19
Тренер «Зенита» объяснил уход Мостового в «Локомотив»
12:03
Стало известно, сыграет ли Барко с «Ростовом»
11:42
Экс-игрок ЦСКА и «Зенита» Зделар нашел работу в СНГ
11:35
1
Тренер «Оренбурга» описал поражение от «Динамо» одним прилагательным
11:13
Олейников – о побеге из «Рубина»: «Пусть будет на их совести»
10:49
2
ВидеоРечь Игдисамова перед игроками ЦСКА после ничьей с «Рубином»
10:21
1
Шварц прокомментировал драку «Динамо» с «Оренбургом»
09:37
Босс «Рубина» прокомментировал инцидент с Олейниковым
09:32
1
«Как же я устал»: Круговой – после ничьей ЦСКА с «Рубином»
09:20
7
Прогноз Генича на матч «Спартак» – «Ростов»
09:17
2
Тренер ЦСКА отреагировал на грязное поведение Рейса в матче с «Рубином»
00:33
7
«Вы издеваетесь, что ли?»: Мостовой – о пенальти в матче РПЛ
00:24
11
Олейников отреагировал на выходку «Рубина», назвавшего его чушпаном
00:18
9
Игдисамов прокомментировал ничью ЦСКА с «Рубином»
Вчера, 23:49
1
Матч РПЛ завершился массовой дракой
Вчера, 23:38
4
ВидеоБосс «Динамо» одним прилагательным описал гол Окишора «Оренбургу»
Вчера, 23:26
Семак сформулировал, что не так с Глушенковым
Вчера, 23:15
5
Галактионов объяснил поражение «Локо» от «Зенита»
Вчера, 22:59
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:47
РПЛ. ЦСКА в меньшинстве удержал ничью с «Рубином» (1:1)
Вчера, 22:47
28
В «Динамо» прокомментировали переезд на «РЖД Арену»
Вчера, 22:24
2
Известен примерный срок дисквалификации Рейса из ЦСКА
Вчера, 22:13
7
Ахметзянов: «Тренеры «Динамо» вели себя колхозно»
Вчера, 21:59
6
Рабинер прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Локомотивом»
Вчера, 21:43
ФотоИгрок ЦСКА получил красную карточку и толкнул судью
Вчера, 21:19
17
Новая информация о Марсьяле в ЦСКА
Вчера, 21:10
3
Врач ЦСКА рассказал о ситуации 40-летнего Акинфеева
Вчера, 20:52
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+