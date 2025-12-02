Известный медиаклуб может закрыться и не сыграть в Кубке России

«Амкал» может быть расформирован в 2026 году. Бюджет клуба спланирован лишь до июля.
В «Амкале» готовятся к кризису из-за нового закона, по которому повышается налоговая нагрузка на букмекеров. Из-за этого ряду футболистов снижают зарплаты на 30–40%, а некоторым и вовсе объявили о необходимости искать другие варианты продолжения карьеры.
Руководство «Амкала» сейчас ищет новых спонсоров. Не исключeн вариант, при котором команда не будет заявлена для участия в розыгрыше FONBET Кубка России сезона-2026/27. Если финансовое положение не удастся исправить, то клуб рассмотрит вариант своего расформирования и дальнейшего переформатирования.
- «Амкал» выступал в FONBET Кубке России последние 4 сезона.
- В этом году команда впервые победила в сезоне Медиалиги.
Источник: телеграм-канал Sport Baza