  Известный медиаклуб может закрыться и не сыграть в Кубке России

Известный медиаклуб может закрыться и не сыграть в Кубке России

2 декабря, 12:45
2

«Амкал» может быть расформирован в 2026 году. Бюджет клуба спланирован лишь до июля.

В «Амкале» готовятся к кризису из-за нового закона, по которому повышается налоговая нагрузка на букмекеров. Из-за этого ряду футболистов снижают зарплаты на 30–40%, а некоторым и вовсе объявили о необходимости искать другие варианты продолжения карьеры.

Руководство «Амкала» сейчас ищет новых спонсоров. Не исключeн вариант, при котором команда не будет заявлена для участия в розыгрыше FONBET Кубка России сезона-2026/27. Если финансовое положение не удастся исправить, то клуб рассмотрит вариант своего расформирования и дальнейшего переформатирования.

  • «Амкал» выступал в FONBET Кубке России последние 4 сезона.
  • В этом году команда впервые победила в сезоне Медиалиги.

Источник: телеграм-канал Sport Baza
