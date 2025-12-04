Сафонов уничижительно высказался об уровне Сперцяна

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов дал совет игрокам РПЛ, как попадать в Европу.

«Тяжело будет в РПЛ найти футболиста, который сможет сразу запрыгнуть туда. Нужен 100-процентный какой-то перевалочный пункт, иначе это может закончиться разочарованием, что ты приходишь и тебя или отдают в аренду сразу, или ты просто там игрок ротации, хотя [был] одним из лидеров чемпионата России.

Лучший вариант – перевалочный пункт типа «Бенфики», «Аякса». Тяжело представить, что Сперцян борется с Витиньей, Невешем – слишком большая разница», – сказал Сафонов на ютуб-канале Федора Смолова.