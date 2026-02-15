Первый тренер Сафонова – о трех пропущенных от «Ренна»: «В «ПСЖ» только этого и ждут»

Алексей Чистяков, первый тренер вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, опасается, что результат матча с «Ренном» может лишить его воспитанника места в стартовом составе.

Парижане проиграли со счетом 1:3 и упустили лидерство в чемпионате.

Сафонов впервые пропустил три гола за матч, выступая за «ПСЖ».

Его оценка за игру с «Ренном» – 5,7. Хуже только у Ильи Забарного.

«То, что у Сафонова самая низкая оценка после Забарного, говорит о том, что Матвей сыграл неудачно. Конечно, я расстроен, что так получилось и пропустили три. Два легионера из бывшего СССР получили самые низкие оценки – это не радует.

Такой матч может легко повлиять на перспективы Матвея в основе – в «ПСЖ» только этого и ждут.

Не дай бог, конечно, пусть я ошибаюсь, но, судя по их действиям и политике, это так и произойдeт», – сказал Чистяков.