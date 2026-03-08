«Краснодар» потребовал перенести матч, «Балтика» снова не победила, заявление Роналду после отъезда из СА и другие новости

В «Интере Майами» раскрыли зарплату Месси
Головин повторил личный рекорд в «Монако»
«Краснодар» потребовал перенести матч с «Рубином» – есть реакция РПЛ и казанского клуба
Слуцкий начал сезон в Китае с победы в матче с восемью голами
Раскрыта система премиальных в «Локомотиве»
Роналду впервые высказался после отъезда из Саудовской Аравии
«Балтика» упустила победу над «Ростовом» в 20-м туре РПЛ, «Пари НН» обыграл «Сочи»
Иран обратился к ФИФА, показав фото разбомбленного стадиона
«Балтике» разрешили прилететь в закрытый ростовский аэропорт
Ямаль снова принес победу «Барселоне» и установил мощный рекорд
Раскрыта новая девушка Мбаппе
Источник: «Бомбардир»