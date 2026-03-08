«Краснодар» потребовал перенести матч, «Балтика» снова не победила, заявление Роналду после отъезда из СА и другие новости

В «Интере Майами» раскрыли зарплату Месси

Головин повторил личный рекорд в «Монако»

«Краснодар» потребовал перенести матч с «Рубином» – есть реакция РПЛ и казанского клуба

Слуцкий начал сезон в Китае с победы в матче с восемью голами

Раскрыта система премиальных в «Локомотиве»

Роналду впервые высказался после отъезда из Саудовской Аравии

«Балтика» упустила победу над «Ростовом» в 20-м туре РПЛ, «Пари НН» обыграл «Сочи»

Иран обратился к ФИФА, показав фото разбомбленного стадиона

«Балтике» разрешили прилететь в закрытый ростовский аэропорт

Ямаль снова принес победу «Барселоне» и установил мощный рекорд

Раскрыта новая девушка Мбаппе