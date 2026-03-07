Шалимов высказался о поведении Соболева

Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал бурное празднование нападающего «Зенита» Александра Соболева после гола «Балтике».

Петербуржцы во вторник выиграли 1:0 во 2-м этапе 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

Соболев вышел на замену и забил единственный гол в матче на 79-й минуте.

Он отличился в официальной игре впервые с 27 сентября, прервав 12-матчевую сухую серию.

После гола форвард выругался матом, обращаясь к кому-то на скамейке запасных «Зенита».

«Не понял, в чем самовосторг Соболева после гола. Да, он забил, принес победу, но какие основания для того, чтобы считать себя твердым футболистом основного состава?

Много потерь, брака. Понятны эмоции, но надо спрашивать с себя и убирать технический брак.

Не думаю, что произошел прорыв и его теперь будут выпускать в основе. Ничего не произойдет, – будет выходить на замену, играть, скандала не будет – Семак справится с этой ситуацией.

В целом «Зенит» сделал ротацию, как и «Балтика». И главным тут для Питера было достижение результата» – сказал Шалимов.