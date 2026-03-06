Расписание ближайших матчей Кубка России

Организаторы FONBET Кубка России опубликовали расписание ближайших матчей.

Ответный матч Пути РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» состоится 18 марта. В этот же день в Пути регионов встретятся «Зенит» и «Динамо Мх». Проигравший закончит кубковый путь.

Ответный матч Пути РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА состоится на день раньше – 17 марта. Другая игра Пути регионов между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» пройдет 19 марта.