Расписание ближайших матчей Кубка России

Организаторы FONBET Кубка России опубликовали расписание ближайших матчей.
Ответный матч Пути РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» состоится 18 марта. В этот же день в Пути регионов встретятся «Зенит» и «Динамо Мх». Проигравший закончит кубковый путь.
Ответный матч Пути РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА состоится на день раньше – 17 марта. Другая игра Пути регионов между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» пройдет 19 марта.
- Кубок России проводится с 1992 года.
- Наибольшее количество титулов у «Локомотива» и ЦСКА. Они брали турнир по девять раз.
- Действующий победитель – ЦСКА. В последнем суперфинале красно-синие в «Лужниках» оказались сильнее «Ростова».
Источник: телеграм-канал FONBET Кубка России