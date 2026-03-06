Фанаты «Спартака» разгромили туалет и сиденья на стадионе «Динамо»

Болельщики «Спартака» были раздосадованы после 2:5 от «Динамо» в кубковом матче.

Фанаты красно-белых нанесли ущерб туалету на «ВТБ Арене», нарушив интерьер и оставив нецензурную надпись. Также были повреждены трибуны.