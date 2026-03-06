Журавель рассказал сумасшедшую историю про Жиркова времен «Челси»

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель вспомнил, как Юрий Жирков одним днем летал в Москву, будучи игроком «Челси».

– История про ребят, которая многое объясняет.

– Они приезжали домой к Павлюченко играть турниры в настольный теннис. Билялетдинов пригонял на машине из Ливерпуля. Опять же: наверное, это время можно было потратить на коммуникацию с внешним миром.

Сумасшедшую историю мне рассказал Аршавин. Честно говоря, до сих не могу поверить. Жирков утренним рейсом летал в Москву, шел в ресторан покурить кальян и вечером возвращался в Лондон. Тогда было 5-7 рейсов в день.

– И правда сложно поверить.

– Аршавин уверяет, что так было. Я же помогал Юре выезжать из Лондона, когда он подписал контракт с «Анжи». В последние дни повел его в паб, он выпил пиво и понял: блин, какое крутое пиво, какой крутой паб. Получается, он впервые оказался в пабе в последний день в Лондоне.

Единственное место, где Юра стал другим человеком – Imperial War Museum. Он же собирает артефакты Второй мировой, провел мне экскурсию. Я был в шоке от того, как он много знает. Этот музей – единственное, что разбивало его лондонскую географию. Он точно был там до меня и, похоже, не раз.