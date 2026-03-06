Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Журавель рассказал сумасшедшую историю про Жиркова времен «Челси»

Журавель рассказал сумасшедшую историю про Жиркова времен «Челси»

6 марта, 10:28
3

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель вспомнил, как Юрий Жирков одним днем летал в Москву, будучи игроком «Челси».

– История про ребят, которая многое объясняет.

– Они приезжали домой к Павлюченко играть турниры в настольный теннис. Билялетдинов пригонял на машине из Ливерпуля. Опять же: наверное, это время можно было потратить на коммуникацию с внешним миром.

Сумасшедшую историю мне рассказал Аршавин. Честно говоря, до сих не могу поверить. Жирков утренним рейсом летал в Москву, шел в ресторан покурить кальян и вечером возвращался в Лондон. Тогда было 5-7 рейсов в день.

– И правда сложно поверить.

– Аршавин уверяет, что так было. Я же помогал Юре выезжать из Лондона, когда он подписал контракт с «Анжи». В последние дни повел его в паб, он выпил пиво и понял: блин, какое крутое пиво, какой крутой паб. Получается, он впервые оказался в пабе в последний день в Лондоне.

Единственное место, где Юра стал другим человеком – Imperial War Museum. Он же собирает артефакты Второй мировой, провел мне экскурсию. Я был в шоке от того, как он много знает. Этот музей – единственное, что разбивало его лондонскую географию. Он точно был там до меня и, похоже, не раз.

  • «Челси» купил Жиркова у ЦСКА в 2009 году за 21 миллион евро.
  • Через два года Юрия купил «Анжи» за 15 миллионов.
  • Всего за «Челси» Жирков провел 49 матчей, забил гол («Спартаку» в «Лужниках» в Лиге чемпионов), сделал девять ассистов.

Источник: Спортс
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Динамо Челси Жирков Юрий
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Semenycch
1772784908
Есть люди, футболисты, о которых складывается самое доброе мнение с начала их карьеры. Таков Сергей Богданович Семак, таков Дмитрий Вячеславович Лоськов, таков и Юрий Жирков.
Ответить
Давид59
1772794729
Читал и думал: дааа, действительно сумасшествие! В смысле курит кальян, пивко . А оказывается сумасшествие - это музей Imperial War Museum. Во как!
Ответить
NewLife
1772797337
"Тогда было 5-7 рейсов в день." 5 рейсов - может быть, только если сложить Бритиш, Аэрофлот и Трансаеро. Но скоординировать так чтобы хватило времени практически невозможно. Сказки ! Разница во времени 3 часа. Перелет в одну сторону около 4х часов плюс дорога в аэропорты, формальности и ожидание рейса. Сами посчитайте.
Ответить
