АПЛ. «Тоттенхэм» проиграл и остался в 1 очке от зоны вылета

«Тоттенхэм» потерпел домашнее поражение в 29-м туре чемпионата Англии.
Они уступили «Кристал Пэлас» в лондонском дерби со счетом 1:3.
На 34-й минуте «Тоттенхэм» вышел вперед, но еще до перерыва умудрился трижды пропустить в ответ.
Камбэку «Пэлас» предшествовало удаление Мики ван де Вена.
«Тоттенхэм» набрал 29 очков в 29 турах АПЛ. Отрыв от зоны вылета – 1 балл.
Англия. Премьер-лига. 29 тур
Тоттенхэм - Кристал Пэлас - 1:3 (1:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Д. Соланке, 34; 1:1 - И. Сарр, 40 (с пенальти); 1:2 - Й. Ларсен, 45+1; 1:3 - И. Сарр, 45+7.
Удаления: М. ван де Вен, 38 - нет.
