АПЛ. «Тоттенхэм» проиграл и остался в 1 очке от зоны вылета

«Тоттенхэм» потерпел домашнее поражение в 29-м туре чемпионата Англии.

Они уступили «Кристал Пэлас» в лондонском дерби со счетом 1:3.

На 34-й минуте «Тоттенхэм» вышел вперед, но еще до перерыва умудрился трижды пропустить в ответ.

Камбэку «Пэлас» предшествовало удаление Мики ван де Вена.

«Тоттенхэм» набрал 29 очков в 29 турах АПЛ. Отрыв от зоны вылета – 1 балл.