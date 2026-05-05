«Манчестер Юнайтед» заинтересовался хавбеком сборной Португалии

«Манчестер Юнайтед» внимательно следит за игрой полузащитника «Вест Хэма» Матеуша Фернандеша в нынешнем сезоне.
Особенно изучение хавбека усилилось в последние недели.
Ожидается, что португалец покинет «Вест Хэм» в случае вылета из клуба из АПЛ. При этом лондонцы хотели бы, что футболист остался в команде.
В этом сезоне 21-летний игрок в 39 матчах за лондонцев забил 5 голов, сделал 4 ассиста.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.
- Срок контракта Фернандеша с «Вест Хэмом» рассчитан до середины 2030 года.
- Он дебютировал за сборную Португалии 31 марта 2026 года.
Источник: The Telegraph