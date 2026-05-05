  • «Манчестер Юнайтед» заинтересовался хавбеком сборной Португалии

«Манчестер Юнайтед» заинтересовался хавбеком сборной Португалии

5 мая, 08:51

«Манчестер Юнайтед» внимательно следит за игрой полузащитника «Вест Хэма» Матеуша Фернандеша в нынешнем сезоне.

Особенно изучение хавбека усилилось в последние недели.

Ожидается, что португалец покинет «Вест Хэм» в случае вылета из клуба из АПЛ. При этом лондонцы хотели бы, что футболист остался в команде.

В этом сезоне 21-летний игрок в 39 матчах за лондонцев забил 5 голов, сделал 4 ассиста.

  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.
  • Срок контракта Фернандеша с «Вест Хэмом» рассчитан до середины 2030 года.
  • Он дебютировал за сборную Португалии 31 марта 2026 года.

Источник: The Telegraph
Англия. Премьер-лига Вест Хэм Манчестер Юнайтед Фернандеш Матеуш
