Назван лучший игрок сезона АПЛ по версии журналистов

Ассоциация футбольных журналистов Англии определила лучшего игрока сезона АПЛ. Им признали полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша.
Португалец набрал 45% голосов, опередив полузащитника «Арсенала» Деклана Райса и нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.
- Фернандеш стал первым игроком «Манчестер Юнайтед», взявшим награду со времен Уэйна Руни в 2010 году.
- В этом сезоне 31-летний Бруну Фернандеш провел за «МЮ» 34 матча, забил 8 голов и отдал 21 результативную передачу.
- Портал Transfermarkt оценивает Фернандеша в 40 миллионов евро. Футболист в манчестерском клубе с 2020 года. Он куплен за 65 миллионов у «Спортинга».
