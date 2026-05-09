«Челси» может возглавить бывший тренер «Реала»

«Челси» провел первые переговоры с Хаби Алонсо о его назначении на пост главного тренера команды.
Они прошли позитивно. Испанский специалист подтвердил свою готовность к работе и участию в долгосрочном проекте. При этом в шорт-листе «синих» по-прежнему есть другие кандидаты. Клуб еще думает над решением по поводу главного тренера.
- 44-летний Алонсо был уволен с поста главного тренера «Реала» 12 января этого года.
- Сейчас временным тренером «Челси» является Калум МакФарлейн. Ранее в этом году клуб уволил с поста главного тренера Энцо Мареску и Лайама Росеньора.
