Boxing Day – 26 декабря – в Англии давно ассоциируется не только с рождественскими подарками и сезонными распродажами, но и с футболом. Этот день стал одной из самых узнаваемых традиций для местных поклонников Игры миллионов: стадионы заполняются болельщиками, семьи собираются перед телевизорами, а клубы проводят матчи, несмотря на праздничные хлопоты.

Традиция уходит корнями в XIX век и пережила две мировые войны, изменения в календаре и коммерциализацию спорта. Однако в сезоне 2025/26 она столкнулась с серьезным вызовом: в Boxing day в Премьер-лиге прошел всего один матч. Разберемся, как все начиналось, почему традиция так крепко держится и что же такое случилось в прошлом году.

Происхождение названия и праздника

Так называемый «Boxing Day» появился еще в Викторианской Англии (1837–1901 годы). Слуги, работавшие на Рождество 25 декабря, получали на следующий день выходной и так называемую «рождественскую коробку» (Christmas box) – подарки, еду или деньги от своих нанимателей. Своего рода это был жест благодарности за хорошую службу. В 1871 году 26 декабря официально объявили государственным праздником в Англии и Уэльсе. Рабочий класс наконец получал два свободных дня подряд – большая редкость для того времени.

Люди, освободившись от работы, искали развлечений. Футбол, который в середине XIX века набирал популярность среди рабочих, идеально вписался. Уже в 1860 году, по некоторым данным, прошел один из первых клубных матчей именно 26 декабря – между «Шеффилд ФК» (считается старейшей футбольной командой в мире) и «Хэллам ФК». К 1880-м годам футбол стал массовым зрелищем: стадионы вмещали тысячи зрителей, а билеты были широко доступным явлением (то ли дело – сейчас).

Как футбол стал частью Boxing Day

Официальная история футбольной традиции на Boxing Day начинается с сезона 1888/89 – первого в истории Футбольной лиги (предшественницы современных лиг). В тот год 26 декабря сыграли «Вест Бром» и «Престон Норт Энд». С тех самых пор в Англии почти всегда играли 26-го числа последнего месяца года. Исключения были редкими: 1948, 1954, 1965, 1971 и 1976 годы – в основном из-за погоды или других форс-мажоров.

Почему именно Boxing Day? Все просто: у рабочих был выходной, семьи могли прийти на матч вместе, а клубы получали рекордные сборы. В XIX–XX веках матчи часто шли два дня подряд – 25 и 26 декабря. Позже рождественские игры (25 декабря) исчезли из-за усталости игроков и давления профсоюзов, но Boxing Day сохранился. Традиция распространилась на все уровни: от Премьер-лиги до низших дивизионов и даже любительских лиг. За всю историю в английском футболе 26 декабря сыграно более 4000 (!) матчей.

В послевоенные годы традиция укрепилась. Болельщики ценили возможность отвлечься от повседневности: после тяжeлой рабочей недели – футбол, пиво и семейный ужин. Клубы тоже не жаловались: полные трибуны гарантировали доход. Ситуация не изменилась даже в 1960-е, когда британский футбол переживал кризис посещаемости из-за всплеска насилия на трибунах.

Рекорды и легендарные матчи

Boxing Day подарил немало ярких моментов. Самый «голевой» день в истории высшего дивизиона – 26 декабря 1963 года. В десяти матчах забили 66 голов – рекорд, который не побит до сих пор. Выделялись игры «Фулхэма» против «Ипсвича» (10:1) и «Блэкберна» против «Вест Хэма» (лондонцев вынесли 8:2). Погода была ужасной, поля – в грязи, но голы сыпались один за другим.

«Манчестер Юнайтед» – рекордсмен по победам на Boxing Day: более 50 в истории высшего дивизиона и 22 в Премьер-лиге. «Тоттенхэм», который ныне со страшной силой валится в Чемпионшип, прославился голевой продуктивностью (в среднем больше двух мячей за игру).

Статистика показывает, что Boxing Day часто становился днем больших сюрпризов. Домашние команды выигрывали чаще, но голевые феерии случались регулярно. Традиция выдерживала даже жесткий график: после Boxing Day следовали матчи 28–30 декабря и 1 января – настоящий марафон для футболистов.

Наше время: традиции против календаря

С приходом Премьер-лиги традиция стала глобальной. Матчи транслируют на весь мир, болельщики из Азии и Америки встают в 5 утра, чтобы посмотреть праздничный футбол. Однако коммерческая сторона вносит коррективы. Телевизионные контракты требуют определeнного количества «уик-эндов» (обычно 33), а европейские турниры отнимают все больше дат.

Игроки и тренеры иногда жалуются на усталость: перелeты, восстановление, риск травм. Но большинство признает ценность традиции для болельщиков. В низших лигах (Championship, League One, League Two) Boxing Day остается настоящим праздником – матчи идут полным составом, стадионы заполняются основательно захмелевшей публикой.

Почему в 2025 году в АПЛ был сыгран только один матч

Сезон 2025/26 стал исключением за всю историю Премьер-лиги. 26 декабря прошел только один поединок – «Манчестер Юнайтед» принимал на «Олд Траффорд» «Ньюкасл». Хозяева «Театра мечты» победили со счетом 1:0. Это была одна из последних игр Рубена Аморима в статусе менеджера «красных дьяволов». Остальные игры 18-го тура АПЛ перенесли на 27 и 28 декабря.

Причиной такого развития событий послужили системные изменения. Во-первых, расширение европейских клубных турниров УЕФА (новый формат Лиги чемпионов с 36 командами, дополнительными матчами в лиговой фазе и.т.д.). Это привело к пересмотру внутреннего календаря Премьер-лиги еще перед сезоном 2024/25, включая изменения в Кубке Англии.

Во-вторых, контрактные обязательства. Премьер-лига обязана предоставить вещателям 33 «уик-энда». 26 декабря 2025 года выпал на пятницу, которая по телевизионным соглашениям считается частью «стандартного уик-энда». Чтобы выполнить квоту, большинство матчей сдвинули на субботу 27 декабря и воскресенье 28 декабря. На пятницу оставили только один матч – тот, который вписывался в слот основного транслятора – телегиганта Sky Sports.

Премьер-лига официально признала, что это повлияло на «важную традицию английского футбола», но подчеркнула: изменения вызваны объективными факторами. В 2026 году, когда Boxing Day выпадет на субботу, ожидается возвращение к привычному формату с полным туром.

В то же время EFL (английская футбольная лига) сохранила традицию: 26 декабря прошло 36 матчей в Чемпионшипе, Лиге 1 и Лиге 2. Болельщики, разочарованные скудным предложением в АПЛ, массово пошли на игры низших дивизионов. Многие клубы отметили рост посещаемости – традиция жива, просто переместилась на другие уровни.

Реакция общественности и перспективы

Фанаты отреагировали по-разному. Были голоса недовольства («забирают всe»), но массового протеста не случилось – люди уже привыкли, что в последние годы матчи Boxing Day иногда растягивались на два дня. Футбольная ассоциация болельщиков назвала решение «бестактным» из-за позднего времени начала единственного матча (20:00 по Гринвичу), но в целом фокус сместился на EFL.

Тренеры и игроки в целом приняли ситуацию спокойно: меньше игр 26 декабря означало чуть больше времени на восстановление перед новогодним марафоном. Однако для многих это стало напоминанием, что даже самые крепкие традиции могут корректироваться под коммерческие запросы.

Boxing Day остается символом английского футбола – днeм, когда спорт выходит на первый план даже в праздники. Он объединяет поколения: дедушки рассказывают внукам о голевых феериях 1960-х, а современные фанаты делятся мемами из прямых трансляций. Несмотря на одинокий матч в 2025 году, традиция не исчезла. Она просто эволюционирует – как и сам футбол.

Английский футбол напоминает: даже в эпоху миллиардов и глобальных контрактов корни остаются в простых вещах – выходном дне, стадионе и мяче. В этом плане просматривается определенная схожесть с традициями в Северной Америке – матчами НФЛ (американский футбол) на День благодарения.