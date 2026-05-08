Самый дорогой игрок «Челси» готов перейти в «Манчестер Юнайтед»

Атакующий полузащитник «Челси» Коул Палмер думает о смене команды по окончании сезона-2025/26.
24-летний футболист готов перейти в «Манчестер Юнайтед», который ранее был заинтересован в его трансфере.
Уроженец Манчестера в детстве болел за «МЮ», но в 8-летнем возрасте поступил в академию «Ман Сити».
«Челси» рассматривает возможность продажи Палмера за 90 миллионов фунтов (104 млн евро).
- В этом сезоне хавбек забил 10 голов и сделал 3 ассиста в 30 матчах.
- У него контракт с синими до 2033 года.
- Палмер – самый дорогой игрок «Челси» по версии Transfermarkt с рыночной стоимостью 110 млн евро (столько же стоит Мойзес Кайседо).
