Самый дорогой игрок «Челси» готов перейти в «Манчестер Юнайтед»

Атакующий полузащитник «Челси» Коул Палмер думает о смене команды по окончании сезона-2025/26.

24-летний футболист готов перейти в «Манчестер Юнайтед», который ранее был заинтересован в его трансфере.

Уроженец Манчестера в детстве болел за «МЮ», но в 8-летнем возрасте поступил в академию «Ман Сити».

«Челси» рассматривает возможность продажи Палмера за 90 миллионов фунтов (104 млн евро).