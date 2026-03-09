Топ-10 самых подешевевших футболистов АПЛ по версии Transfermarkt

Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков, выступающих в английской Премьер-лиге.
Топ-10 самых подешевевших футболистов АПЛ выглядит так:
- Александер Исак («Ливерпуль») – 100 млн евро (– 20 млн);
- Букайо Сака («Арсенал») – 120 млн евро (– 10 млн);
- Коул Палмер («Челси») – 110 млн евро (– 10 млн);
- Мартин Эдегор («Арсенал») – 65 млн евро (– 10 млн);
- Родри («Манчестер Сити») – 65 млн евро (– 10 млн);
- Кристиан Ромеро («Тоттенхэм») – 50 млн евро (– 10 млн);
- Хави Симонс («Тоттенхэм») – 50 млн евро (– 10 млн);
- Энтони Эланга («Ньюкасл») – 40 млн евро (– 10 млн);
- Деян Кулушевски («Тоттенхэм») – 35 млн евро (– 10 млн);
- Харви Эллиотт («Астон Вилла») – 22 млн евро (– 8 млн).
Источник: Transfermarkt