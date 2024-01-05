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Деян Кулушевски
Деян Кулушевски
Завершил карьеру
25 апреля 2000 (26), Стокгольм
#21 | Полузащитник
186 см | 75 кг
Швеция
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Топ-10 самых подешевевших футболистов АПЛ по версии Transfermarkt
9 марта
В Швеции определили лучшего игрока 2023 года
2024.01.05 22:46
АПЛ. «Тоттенхэм» в меньшинстве победил «Форест» (2:0), у Кулушевски 1+1
2023.12.16 00:59
«Тоттенхэм» заплатил 30 миллионов за Кулушевски
2023.06.18 09:06
АПЛ. «Тоттенхэм» разгромил «Норвич» (5:0) и занял четвертое место
2022.05.22 20:00
«Тоттенхэм» выкупит Ромеро и Кулушевски за 80 миллионов (Фабрицио Романо)
2022.05.17 16:14
Кулушевски в 13 матчах сезона за «Тоттенхэм» забил больше голов, чем в 27 матчах за «Ювентус»
2022.04.10 13:35
1
Названы претенденты на звание лучшего игрока и тренера АПЛ в марте
2022.03.24 19:36
«Ювентус» объявил о переходе Кулушевски и Бентанкура в «Тоттенхэм»
2022.01.31 20:22
1
Кулушевски сегодня прилетит в Лондон для завершения трансфера в «Тоттенхэм» (Фабрицио Романо)
2022.01.30 23:18
Трансфер Кулушевски в «Тоттенхэм» находится в финальной стадии
2022.01.30 01:24
1
«Тоттенхэм» ведет переговоры с «Ювентусом» по Кулушевски
2022.01.28 20:15
«Бавария» рассчитывает зимой подписать Кулушевски
2021.12.29 20:29
1
«Арсенал» готовит официальное предложение по Кулушевски
2021.12.12 08:33
«Арсенал» и «Тоттенхэм» заинтересованы в Кулушевски
2021.12.04 21:43
Фото
Ибрагимович вызван в сборную Швеции, несмотря на травму
2021.09.28 15:55
7
Кулушевски – после вылета от Украины: «Как нож в сердце»
2021.06.30 10:56
Два игрока сборной Швеции заразились коронавирусом за шесть дней до матча с Испанией на Евро
2021.06.08 21:40
1
«Манчестер Юнайтед» интересуется Кулушевски
2021.04.08 19:35
Football Italia: «Ювентус» готов отпустить Роналду летом. Только пять игроков гарантированно останутся в клубе
2021.03.24 00:54
5
Дибала признан лучшим игроком прошедшего сезона в Италии
2020.08.04 17:44
5
Sky Sport Italia: Бернардески близок к уходу из «Ювентуса»
2020.04.06 09:15
1
Новичок «Ювентуса» Кулушевски: «Мой кумир – Ибрагимович. Месси или Роналду? Месси»
2020.01.03 16:47
4
Кулушевски: «Сарри требует, чтобы игроки очень быстро двигали мяч. Надеюсь, он меня этому научит»
2020.01.03 01:30
1
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«Он наделен кристальным талантом». «Ювентус» подписал полузащитника Кулушевски
2020.01.02 23:15
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Хавбек «Аталанты» Кулушевски проходит медосмотр в «Ювентусе»
2020.01.02 14:36
Журналист Романо: «Ювентус» согласовал трансфер Кулушевски за 35 миллионов
2019.12.30 22:53
2
«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» готовы приобрести Кулушевски за 50 миллионов
2019.12.14 07:20
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