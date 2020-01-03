Новичок «Ювентуса» Кулушевски: «Мой кумир – Ибрагимович. Месси или Роналду? Месси»

Шведский полузащитник «Ювентуса» Деян Кулушевски ответил на вопрос о своих футбольных кумирах.
«Мой кумир? Ибрагимович. Месси или Роналду? Месси. Тотти или Дель Пьеро? Тотти», – сказал Кулушевски.
Он также заявил, что Евро-2020 выиграет сборная Швеции.
- Кулушевски в этом сезоне выступает за «Парму» на правах аренды. Он забил четыре гола в 19 матчах и отдал семь ассистов.
- «Ювентус» купил 19-летнего хавбека за 35 миллионов евро.
«Он наделен кристальным талантом». «Ювентус» подписал полузащитника Кулушевски
Источник: Calciomercato