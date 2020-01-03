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  • Новичок «Ювентуса» Кулушевски: «Мой кумир – Ибрагимович. Месси или Роналду? Месси»

Новичок «Ювентуса» Кулушевски: «Мой кумир – Ибрагимович. Месси или Роналду? Месси»

3 января 2020, 16:47
4

Шведский полузащитник «Ювентуса» Деян Кулушевски ответил на вопрос о своих футбольных кумирах.

«Мой кумир? Ибрагимович. Месси или Роналду? Месси. Тотти или Дель Пьеро? Тотти», – сказал Кулушевски.

Он также заявил, что Евро-2020 выиграет сборная Швеции.

  • Кулушевски в этом сезоне выступает за «Парму» на правах аренды. Он забил четыре гола в 19 матчах и отдал семь ассистов.
  • «Ювентус» купил 19-летнего хавбека за 35 миллионов евро.

«Он наделен кристальным талантом». «Ювентус» подписал полузащитника Кулушевски

Источник: Calciomercato
Италия. Серия А Испания. Примера Ювентус Барселона Милан Месси Лионель Роналду Криштиану Ибрагимович Златан Кулушевски Деян
Комментарии (4)
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AHTUNGBOL
1578059437
Опрометчиво, смело и недальновидно...
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Hektor 84
1578068022
Переходит в юве. А игнорит дель Пьеро и Кристину)))
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"Локо" в атаке
1578071839
С Криськой не заладиться у него))
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