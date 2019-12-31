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    Новичок «Ювентуса» Кулушевски: «Мой кумир – Ибрагимович. Месси или Роналду? Месси»

    Шведский полузащитник «Ювентуса» Деян Кулушевски ответил на вопрос о своих футбольных кумирах.

    «Мой кумир? Ибрагимович. Месси или Роналду? Месси. Тотти или Дель Пьеро? Тотти», – сказал Кулушевски.

    Он также заявил, что Евро-2020 выиграет сборная Швеции.

    • Кулушевски в этом сезоне выступает за «Парму» на правах аренды. Он забил четыре гола в 19 матчах и отдал семь ассистов.
    • «Ювентус» купил 19-летнего хавбека за 35 миллионов евро.

    «Он наделен кристальным талантом». «Ювентус» подписал полузащитника Кулушевски

    Источник: Calciomercato

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1912

      Борат 2 часа назад

      Красава! Поджог кристинке пукан)))

      0
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      Рейтинг: +2138

      Derzkiy1 > Борат 36 минут назад

      Ему посрать , инфа 100%

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1013

      AHTUNGBOL 2 часа назад

      Опрометчиво, смело и недальновидно...

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