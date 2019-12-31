Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    2 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!
    3 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках

    «Он наделен кристальным талантом». «Ювентус» подписал полузащитника Кулушевски

    Как и ожидалось, полузащитник «Аталанты» Деян Кулушевски продолжит карьеру в «Ювентусе». Туринцы купили игрока за 35 миллионов евро.

    «Кулушевски будет важным игроком полузащиты «Ювентуса», у него большие перспективы. В свои 19 лет футболист наделен кристальным талантом», – пишет пресс-служба действующих чемпионов.

    • Кулушевски в этом сезоне выступает за «Парму» на правах аренды. Он забил четыре гола в 19 матчах и отдал семь ассистов.
    • Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.
    • «Ювентус» лидирует в Серии А.

    Источник: официальный сайт «Ювентуса»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.01.2020 23:15
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106846
    #2
    Chernyi Lis
    79445
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74968
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru