«Он наделен кристальным талантом». «Ювентус» подписал полузащитника Кулушевски

Как и ожидалось, полузащитник «Аталанты» Деян Кулушевски продолжит карьеру в «Ювентусе». Туринцы купили игрока за 35 миллионов евро.
«Кулушевски будет важным игроком полузащиты «Ювентуса», у него большие перспективы. В свои 19 лет футболист наделен кристальным талантом», – пишет пресс-служба действующих чемпионов.
- Кулушевски в этом сезоне выступает за «Парму» на правах аренды. Он забил четыре гола в 19 матчах и отдал семь ассистов.
- Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.
- «Ювентус» лидирует в Серии А.
Источник: официальный сайт «Ювентуса»