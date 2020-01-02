«Он наделен кристальным талантом». «Ювентус» подписал полузащитника Кулушевски

Как и ожидалось, полузащитник «Аталанты» Деян Кулушевски продолжит карьеру в «Ювентусе». Туринцы купили игрока за 35 миллионов евро.

«Кулушевски будет важным игроком полузащиты «Ювентуса», у него большие перспективы. В свои 19 лет футболист наделен кристальным талантом», – пишет пресс-служба действующих чемпионов.