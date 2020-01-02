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  • «Он наделен кристальным талантом». «Ювентус» подписал полузащитника Кулушевски

«Он наделен кристальным талантом». «Ювентус» подписал полузащитника Кулушевски

2 января 2020, 23:15
4

Как и ожидалось, полузащитник «Аталанты» Деян Кулушевски продолжит карьеру в «Ювентусе». Туринцы купили игрока за 35 миллионов евро.

«Кулушевски будет важным игроком полузащиты «Ювентуса», у него большие перспективы. В свои 19 лет футболист наделен кристальным талантом», – пишет пресс-служба действующих чемпионов.

  • Кулушевски в этом сезоне выступает за «Парму» на правах аренды. Он забил четыре гола в 19 матчах и отдал семь ассистов.
  • Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.
  • «Ювентус» лидирует в Серии А.

Источник: официальный сайт «Ювентуса»
Италия. Серия А Ювентус Аталанта Кулушевски Деян
Комментарии (4)
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Hektor 84
1578002605
Еще один губит карьеру перейдя в старую клячу
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Томик
1578003536
Какая вопиющая безграмотность! Это же надо столько ошибок сделать в фамилии Миранчук!
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