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Алессандро Дель Пьеро
Алессандро Дель Пьеро
Завершил карьеру
9 ноября 1974 (51)
#10 | Нападающий
173 см | 70 кг
Италия
Статистика
Новости
Публикации
Форвард «Комо» повторил достижение Дель Пьеро в Лиге чемпионов
5 ноября
3
Дель Пьеро жестко отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
5
Дель Пьеро может возглавить Итальянскую федерацию футбола
2024.11.25 09:44
19-летний Йылдыз побил клубный рекорд Дель Пьеро в «Ювентусе»
2024.09.17 21:21
Дель Пьеро предложил «МЮ» вернуть Санчо
2024.05.02 13:39
2
Дель Пьеро – о 18-летнем форварде «Ювентуса»: «Отдал бы ему 10-й номер»
2024.04.13 01:11
Видео
Тренер «Боруссии» Терзич попросил Дель Пьеро о селфи после интервью
2024.04.11 15:38
Легендарные футболисты, которые оказались в экзотических лигах – как их вообще туда занесло?
2023.12.20 23:50
Распадори из «Наполи» повторил достижение Дель Пьеро и Раванелли
2022.10.13 09:33
Дель Пьеро назвал главные проблемы «Ювентуса»
2022.10.12 01:48
Дель Пьеро оценил игру Хвичи в составе «Наполи»
2022.09.06 13:33
Дзаньоло – второй самый молодой итальянец, забивший в финале еврокубка
2022.05.26 08:24
Серия А. «Ювентус» на глазах Дель Пьеро спас ничью в матче с «Болоньей», гости заканчивали матч вдевятером
2022.04.16 21:27
1
Кьеллини повторил рекорд сборной Италии по числу участий в Евро
2021.06.12 08:33
1
Видео
Дель Пьеро: «Выбрасывать капитанскую повязку – перебор для такого футболиста, как Роналду»
2021.03.30 07:57
5
Роналду вышел на третье место в списке лучших бомбардиров «Ювентуса» в Серии А в XXI веке
2021.02.28 10:32
1
Фото
Дель Пьеро госпитализирован из-за камней в почках
2020.05.18 07:21
2
Дель Пьеро – о возможном переходе Миранчуков в «Юве»: «С талантами в России всегда все было хорошо»
2020.03.03 15:22
2
Дель Пьеро: «Лучшие игроки из России? Алейников и Заваров. Я помню, как ребенком смотрел их матчи»
2020.03.03 11:47
16
Фото
Дель Пьеро стал гостем «Вечернего Урганта»
2020.02.29 10:00
Фото
Metaratings: Дель Пьеро не смог получить российскую визу на севере Италии из-за коронавируса
2020.02.27 12:15
1
Буффон повторил рекорд Дель Пьеро по числу матчей за «Ювентус» в чемпионате
2019.10.31 07:18
1
Бонуччи вышел на десятое место по числу матчей за сборную Италии
2019.10.13 09:28
Видео
Дель Пьеро поучаствовал в «Танцах со звездами» и станцевал квикстеп
2019.05.12 13:45
2
Дель Пьеро: «Рано или поздно «Ювентус» выиграет Лигу чемпионов, Роналду покупался только ради этого»
2019.03.25 10:44
1
Дель Пьеро сравнил Роналду с баскетболистом Леброном Джеймсом
2018.09.13 01:23
5
Дель Пьеро: «Ювентус», вероятно, выиграет Лигу чемпионов»
2018.09.12 21:46
6
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2018.09.07 11:44
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Дель Пьеро: «Понимаю разочарование Роналду, но Модрич заслужил награду»
2018.09.04 08:32
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Дель Пьеро: «Буффон раскритиковал Оливера? Думаю, через несколько дней Джанлуиджи скажет другие слова о нем»
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