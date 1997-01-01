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Дзаньоло – второй самый молодой итальянец, забивший в финале еврокубка

«Рома» в финале Лиги конференций победила «Фейеноорд» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил Николо Дзаньоло. Он отличился в возрасте 22 лет и 327 дней.

Это второй самый молодой итальянец, забивший в финале еврокубка.

Рекордсменом по этому показателю остается Алессандро Дель Пьеро, который в составе «Ювентуса» в 1997 году поразил ворота дортмундской «Боруссии» в финале Лиги чемпионов, когда ему было 22 года и 200 дней.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: Opta

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