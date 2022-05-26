Тренер «Фейеноорда» Слот: «В финалах нужна удача – она нам не улыбнулась»

Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот подвел итоги проигранного финала Лиги конференций против «Ромы».

«Всегда интересно наблюдать, как проходят первые 15 минут матча. В этом отрезке мы хорошо контролировали матч. Но тайм длится 45 минут.

Наши проблемы были в принятии игроками решений в моменты, когда мы были с мячом и когда не были.

В перерыве я сказал игрокам, в чем они должны добавить. Во втором тайме мы с первых минут играли очень остро, но в таких матчах нужна и удача – сегодня она нам не улыбнулась.

У нас было время и возможности, чтобы забить, но у нас не получилось. Возможно, в этом есть и заслуга соперника.

В финале ты не получаешь десяток моментов. Тебе выпадает пара возможностей. В финале с итальянской командой создавать голевые моменты особенно тяжело. Еще тяжелее, если это команда Моуринью», – сказал Слот.

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