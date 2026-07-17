Российский игрок забил победный гол в матче Лиги конференций

Полузащитник «Пюника» Даниил Куликов забил гол в домашнем матче 1-го отборочного раунда Лиги конференций с «Марсашлокком».

Россиянин реализовал пенальти на 80-й минуте. Этот гол стал единственным в матче, «Пюник» одержал победу со счетом 1:0.

Экс-футболист «Локомотива» и «Родины» Куликов провел полный матч. Другой российский игрок «Пюника» Михаил Коваленко тоже вышел в стартовом составе и был заменен на 82-й минуте.

В первом матче «Пюник» победил мальтийский клуб со счетом 3:0. Тогда Коваленко забил один из голов.

В следующем раунде «Пюник» сыграет с венгерским «Дебреценом».

Еще один россиянин забил решающий послематчевый пенальти в другом матче 1-го раунда БАТЭ – «Эльбасани».

Встреча закончилась со счетом 0:0 (первая игра – 1:1). В серии послематчевых пенальти команды нанесли по 6 ударов. Клуб из Беларуси победил со счетом 5:4. Победный 11-метровый у БАТЭ забил 18-летний российский полузащитник Ярослав Храмцевич, вышедший на замену на 102-й минуте.

Российский защитник БАТЭ Николай Бочко вышел в стартовом составе и был заменен на 59-й минуте. Другой российский игрок обороны клуба из Борисова Андрей Журин остался в запасе.

В следующем раунде БАТЭ встретится с швейцарским «Сьоном».

В серии послематчевых пенальти в 1-м раунде Лиги конференций также поучаствовал российский вратарь «Елимая» Иван Коновалов. Домашняя игра казахстанской команды с «Алашкертом» закончилась со счетом 2:2 (первый матч – 1:1). В серии пенальти команды пробили по 7 ударов, а сильнее со счетом 6:5 оказался клуб из Армении.

Коновалов провел полный матч и получил предупреждение перед началом серии 11-метровых. В составе «Алашкерта» полный матч провел российский защитник Ярослав Матюхин, но в голах своей команды и серии пенальти он не принимал участия.