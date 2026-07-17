Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Российский игрок забил победный гол в матче Лиги конференций

Российский игрок забил победный гол в матче Лиги конференций

17 июля, 16:00

Полузащитник «Пюника» Даниил Куликов забил гол в домашнем матче 1-го отборочного раунда Лиги конференций с «Марсашлокком».

Россиянин реализовал пенальти на 80-й минуте. Этот гол стал единственным в матче, «Пюник» одержал победу со счетом 1:0.

Экс-футболист «Локомотива» и «Родины» Куликов провел полный матч. Другой российский игрок «Пюника» Михаил Коваленко тоже вышел в стартовом составе и был заменен на 82-й минуте.

  • В первом матче «Пюник» победил мальтийский клуб со счетом 3:0. Тогда Коваленко забил один из голов.
  • В следующем раунде «Пюник» сыграет с венгерским «Дебреценом».

Еще один россиянин забил решающий послематчевый пенальти в другом матче 1-го раунда БАТЭ – «Эльбасани».

Встреча закончилась со счетом 0:0 (первая игра – 1:1). В серии послематчевых пенальти команды нанесли по 6 ударов. Клуб из Беларуси победил со счетом 5:4. Победный 11-метровый у БАТЭ забил 18-летний российский полузащитник Ярослав Храмцевич, вышедший на замену на 102-й минуте.

Российский защитник БАТЭ Николай Бочко вышел в стартовом составе и был заменен на 59-й минуте. Другой российский игрок обороны клуба из Борисова Андрей Журин остался в запасе.

  • В следующем раунде БАТЭ встретится с швейцарским «Сьоном».

В серии послематчевых пенальти в 1-м раунде Лиги конференций также поучаствовал российский вратарь «Елимая» Иван Коновалов. Домашняя игра казахстанской команды с «Алашкертом» закончилась со счетом 2:2 (первый матч – 1:1). В серии пенальти команды пробили по 7 ударов, а сильнее со счетом 6:5 оказался клуб из Армении.

Коновалов провел полный матч и получил предупреждение перед началом серии 11-метровых. В составе «Алашкерта» полный матч провел российский защитник Ярослав Матюхин, но в голах своей команды и серии пенальти он не принимал участия.

  • В следующем раунде «Алашкерт» встретится с «ЧФР Клуж».

Лига конференций. 1 раунд
Пюник - Марсашлокк - 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - Д. Куликов, 80 (с пенальти).
Удаления: нет - C. Mafoumbi , 10.
Календарь турнира

Еще по теме:
Российский воспитанник «Зенита» забил гол в матче Лиги конференций
Два российских игрока перешли в клубы, которые сыграют в Лиге конференций 1
Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Марсашлокк Пюник Елимай Марсашлокк Пюник БАТЭ Алашкерт Коновалов Иван Куликов Даниил
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Силовики ищут фанатов «Спартака», бросавших бутылки на Суперкубке
16:41
1
Семак уличен во лжи после матча со «Спартаком»
15:43
22
Соболев объяснил провокацию в адрес болельщиков «Спартака»
15:31
13
Хамское обращение Соболева к хейтерам
14:58
22
На Кипре сделали важное напоминание насчет Карседо
14:18
3
«Спартачи отличились»: Смородская – о поведении фанатов «Спартака»
13:56
8
Комментарий Миллера после нового трофея «Зенита»
13:49
13
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
13:26
29
«Спартаку» дали совет, какого игрока купить летом
12:49
9
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Зенита»: «Пенальти левый»
12:29
21
Все новости
Все новости
Российский игрок забил победный гол в матче Лиги конференций
17 июля
Российский воспитанник «Зенита» забил гол в матче Лиги конференций
10 июля
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
ФотоДва российских игрока перешли в клубы, которые сыграют в Лиге конференций
5 июля
1
Клуб Бердыева отстранили от Лиги конференций
3 июня
8
Определились 111 участников Лиги конференций-2026/27, среди них «Монако» и «Аякс»
2 июня
Тренер «Райо Вальекано» прокомментировал поражение в финале Лиги конференций
28 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
Тренер «Кристал Пэлас» оценил победу в Лиге конференций
28 мая
Журавель сравнил зрелищность финалов Кубка России и Лиги конференций
28 мая
1
Лига конференций. «Кристал Пэлас» выиграл турнир, победив в финале «Райо Вальекано»
27 мая
3
Где смотреть матч «Кристал Пэлас» – «Райо Вальекано»: во сколько прямая трансляция: 27 мая 2026
26 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Стало известно, сыграет ли «Монако» Головина в еврокубках в следующем сезоне
24 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стали известны финалисты Лиги конференций
8 мая
Лига конференций. «Шахтер» вылетел от «Кристал Пэлас», «Райо Вальекано» прошел «Страсбур»
7 мая
Где смотреть матч «Страсбур» – «Райо Вальекано»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Кристал Пэлас» – «Шахтер»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Лига конференций. «Шахтер» под руководством экс-игрока «Барсы» уступил в Польше клубу АПЛ (1:3)
1 мая
6
Где смотреть матч «Райо Вальекано» – «Страсбур»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Шахтер» – «Кристал Пэлас»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Селюк: «Зенит» мог бы выиграть Лигу конференций»
17 апреля
4
Opta определила фаворитов Лиги Европы и Лиги конференций
17 апреля
В полуфиналах еврокубков сыграют 4 клуба из Англии и 0 из Италии
17 апреля
Пары 1/2 финала Лиги конференций
17 апреля
10
«Шахтер» вышел в полуфинал еврокубка
16 апреля
3
Где смотреть матч «Шахтер» – «АЗ Алкмаар»: во сколько прямая трансляция: 9 апреля 2026
8 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+