Opta определила фаворитов Лиги Европы и Лиги конференций

Названы главные претенденты на победу в Лиге Европы и Лиге конференций.
Данные рассчитаны суперкомпьютером Opta Analyst.
В ЛЕ явным фаворитом считается «Астон Вилла». Вероятность ее победы в турнире оценивается в 42,7 процента.
Шансы остальных полуфиналистов – «Фрайбург» (20%), «Брага» (18,8%), «Ноттингем Форест» (18,5%).
Очевидным фаворитом ЛК стал «Кристал Пэлас» с вероятностью победы 45,6 процента.
Шансы остальных полуфиналистов – «Страсбур» (31,7%), «Райо Вальекано» (14,3%), «Шахтер» (8,4%).
- В полуфиналах Лиги Европы «Астон Вилла» встретится с «Ноттингем Форест», а «Брага» – с «Фрайбургом».
- В полуфиналах Лиги конференций «Кристал Пэлас» сыграет с «Шахтером», а «Райо Вальекано» – со «Страсбуром».
- Матчи пройдут 30 апреля и 7 мая.
Источник: Opta Analyst