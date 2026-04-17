Opta определила фаворитов Лиги Европы и Лиги конференций

Названы главные претенденты на победу в Лиге Европы и Лиге конференций.

Данные рассчитаны суперкомпьютером Opta Analyst.

В ЛЕ явным фаворитом считается «Астон Вилла». Вероятность ее победы в турнире оценивается в 42,7 процента.

Шансы остальных полуфиналистов – «Фрайбург» (20%), «Брага» (18,8%), «Ноттингем Форест» (18,5%).

Очевидным фаворитом ЛК стал «Кристал Пэлас» с вероятностью победы 45,6 процента.

Шансы остальных полуфиналистов – «Страсбур» (31,7%), «Райо Вальекано» (14,3%), «Шахтер» (8,4%).