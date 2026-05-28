Тренер «Кристал Пэлас» оценил победу в Лиге конференций

Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Глазнер высказался о победе в финале Лиги конференций над «Райо Вальекано» (1:0).

«Матч получился таким, как мы и ожидали, но, думаю, после перерыва мы провели невероятные 15 минут. В концовке мы очень хорошо оборонялись. Это фантастический вечер – игроки и болельщики заслужили его.

Я считаю себя частью этой команды. Как тренер, ты ничего не добьешься в одиночку. Тебе нужен отличный штаб и, прежде всего, нужны отличные игроки и люди. Именно такой у нас коллектив. Они всегда держатся вместе и много работают. С первого дня мы настраивали игроков, что все возможно, если усердно работать.

В конечном счете именно игроки должны воспользоваться тем, что им предлагают. В понедельник, кажется, в Лондоне было 34 градуса – я уходил около 17:00, а Жан-Филипп [Матета] и Митчелл только вернулись из криокамеры. Это показывает настрой игроков: они вкладывают в дело очень много, и именно поэтому мы смогли поднять над головой еще один трофей», – сказал Глазнер.