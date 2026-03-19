Российский футболист забил в Лиге конференций

«Целе» победил АЕК (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций, но вылетел из турнира по сумме двух встреч (2:4).

В сегодняшней игре счет открыл российский вингер Никита Иосифов – он отличился на 13-й минуте.

24-летний футболист прервал девятиматчевую безголевую серию. Он доиграл первый тайм и был заменен в перерыве.