Российский футболист забил в Лиге конференций

«Целе» победил АЕК (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций, но вылетел из турнира по сумме двух встреч (2:4).
В сегодняшней игре счет открыл российский вингер Никита Иосифов – он отличился на 13-й минуте.
24-летний футболист прервал девятиматчевую безголевую серию. Он доиграл первый тайм и был заменен в перерыве.
- Иосифов – воспитанник «Спартака» и «Локомотива».
- После отъезда из России нападающий поиграл за три испанских клуба.
- В составе «Целе» он забил 14 голов и сделал 16 ассистов в 63 матчах.
- Летом Никита может стать свободным агентом.
- Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.
