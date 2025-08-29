Введите ваш ник на сайте
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги конференций-2025/26

Сегодня, 15:40

В Монако состоялась жеребьевка общего этапа Лиги конференций.

Своих соперников узнали все 36 команд-участниц, которые были распределены по шести корзинам.

  • На общем этапе ЛК каждая команда проведет по 6 матчей: по 3 дома и на выезде.
  • Напрямую в 1/8 финала выходят команды, занявшие 8 первых мест в таблице общего этапа.
  • Команды с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи. Остальные вылетают из еврокубков.
  • Общий этап продлится с 24 сентября 2025 года по 30 января 2026 года.

Еще по теме:
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций-2025/26 1
Клуб из Мальты впервые вышел в основную стадию еврокубка 1
Российский игрок сделал голевой пас в матче Лиги конференций 2
Источник: «Бомбардир»
Лига конференций
Главные новости
СпецпроектНовый тест от «Бомбардира»: кто выигрывал чемпионаты в прошлом сезоне?
7
«Ростов» уволит главного тренера: подробности
17:00
Журналист – о переходе защитника «Утрехта» в «Спартак»: «Ноль шансов»
16:42
«Зенит» ответил на предложение «Аль-Иттихада» по трансферу Педро
16:29
Тренер «ПСЖ» Энрике отреагировал на итоги жеребьевки ЛЧ: «Поражения и потеря очков станут нормой»
16:16
У Моуринью есть четыре варианта в АПЛ
15:30
2
«Спартак» нашел еще одного кандидата на замену Станковичу
15:15
8
Карпин прокомментировал вызов Самошникова в сборную России и отсутствие Умярова в заявке
15:00
3
В «Зените» объяснили расторжение контракта со Зделаром
14:46
2
ФотоИтоги жеребьевки общего этапа Лиги Европы-2025/26
14:35
ФотоИтоги жеребьевки общего этапа Лиги конференций-2025/26
15:40
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций-2025/26
01:11
1
Клуб из Мальты впервые вышел в основную стадию еврокубка
Вчера, 22:40
1
Российский игрок сделал голевой пас в матче Лиги конференций
8 августа
2
УЕФА наказал украинский клуб за фанатскую кричалку «убей серба»
1 августа
8
Российский игрок забил победный гол в матче 2-го отборочного раунда Лиги конференций
1 августа
В Сербии украинской команде запретили выходить на поле с флагом
31 июля
34
«Александрия» – «Партизан»: украинцы призывали к расправе над сербами и скандировали «ЦСКА – шлюха»
25 июля
37
В матче Лиги конференций одна из команд нанесла 60 ударов по воротам и подала 20 угловых
17 июля
2
ХИК прошел в следующий раунд Лиги конференций после 0:4 в 1-м матче
17 июля
1
Ирландскую команду исключили из Лиги конференций
16 июня
Определен лучший игрок сезона в Лиге конференций – он не из «Челси»
29 мая
1
Отстраненный Мудрик получил медаль за победу «Челси» в Лиге конференций
29 мая
1
«Бетис» устроил перепалку с «Севильей» после поражения в финале Лиги конференций
29 мая
1
Палмер объяснил, почему засунул в шорты приз лучшему игроку финала Лиги конференций
29 мая
Мареска прокомментировал победу «Челси» в финале Лиги конференций
29 мая
Пеллегрини объяснил поражение «Бетиса» от «Челси» в финале Лиги конференций
29 мая
1
Лучшим бомбардиром Лиги конференций стал форвард «Ягеллонии»
29 мая
ФотоНазван лучший игрок финала Лиги конференций
29 мая
«Бетис» прервал удивительную серию испанских команд в еврокубковых финалах
29 мая
«Челси» стал автором уникального достижения
29 мая
Лига конференций. «Челси» выиграл турнир, разгромив в финале «Бетис» – 4:1!
28 мая
1
Мудрик рассказал болельщику, зачем приехал на финал Лиги конференций
28 мая
2
Отстраненный Мудрик удивил тренера «Челси» перед финалом Лиги конференций
28 мая
1
Где смотреть матч «Бетис» – «Челси»: во сколько прямая трансляция матча, Лига конференций 28 мая 2025
27 мая
Тренер «Челси» отреагировал на выход клуба в финал Лиги конференций
9 мая
Определились финалисты Лиги конференций: подробности
9 мая
1
Лига конференций. «Бетис» выбил «Фиорентину» благодаря голу на 97-й минуте, у Антони 1+1
9 мая
