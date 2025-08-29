Итоги жеребьевки общего этапа Лиги конференций-2025/26

В Монако состоялась жеребьевка общего этапа Лиги конференций.
Своих соперников узнали все 36 команд-участниц, которые были распределены по шести корзинам.
- На общем этапе ЛК каждая команда проведет по 6 матчей: по 3 дома и на выезде.
- Напрямую в 1/8 финала выходят команды, занявшие 8 первых мест в таблице общего этапа.
- Команды с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи. Остальные вылетают из еврокубков.
- Общий этап продлится с 24 сентября 2025 года по 30 января 2026 года.
Источник: «Бомбардир»